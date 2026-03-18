Во Владимире возбудили уголовное дело против четырех подростков 2009–2010 годов рождения. Их обвиняют в хулиганстве группой лиц. Все началось ночью 26 января 2026 года в магазине на улице Гагарина. Компания несовершеннолетних шумела, пила спиртное и игнорировала замечания продавца. Когда знакомый девушки-продавца попросил ребят уйти, дело обернулось дракой.Подростки напали на мужчину прямо у магазина, били его по голове и телу, а один из них при этом демонстративно достал нож. Когда на место прибыли полицейские, хулиганы попытались сбежать, но их задержали. Сейчас следователи выясняют все детали происшествия, изучают личности подростков и обстоятельства, которые могли подтолкнуть их к преступлению.