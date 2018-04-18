Григорий Лепс предстал перед фанатами в необычном образе – артист коротко подстригся. Многочисленные подписчики немедленно заподозрили неладное.

Григорий Лепс предстал перед фанатами в необычном образе – артист коротко подстригся. Многочисленные подписчики немедленно заподозрили неладное.Григорий Лепс гастролирует по Германии. В настоящее время популярный исполнитель находится в Мюнхене. Именно там певец сделал свежую фотографию, которую опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке артист позирует с коротко стриженой головой.Смена имиджа не осталась незамеченной многочисленными поклонниками Григория. "Блииин зачем постриглись? я же Вас любилааа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Как ваше здоровье?", "Где волосы???? Что то случилось??? Как себя чувствуете???", "Где ваши кучеряшки???", "Подстриг таки кудряшки))", "Очень непревычно", "Чтооооо. Это было неожиданно", "Григорий Викторович, Вы подстриглись????? А где Ваши славные кудряшки????", "Вы здоровы?? Почему лысый??", "надеюсь, это просто смена имиджа, а не тяжелая болезнь", "А вам даже лучше с новой прической))" – высказались внимательные подписчики.Ранее Григорию Лепсу досталось за нецензурную лексику в новой песне. Творческий эксперимент артиста раскритиковал его коллега по сцене Юрий Лоза, по мнению которого, из-за похабной песни певец уподобился "помоечному бомжу"."Вы можете себе представить, как матерились бы академик Сахаров или Дмитрий Хворостовский? Или другие эталоны науки, культуры? Мат никакого отношения к творчеству по большому счету не имеет. Нецензурной лексикой пользуются лишь бомжи, пьющие за сараем", – категорично высказался Юрий Лоза в недавнем интервью.