Более 20 ветеранов органов внутренних дел региона награждены в этот день медалями за многолетний труд, грамотами, благодарностями и нагрудными знаками.

17 апреля принимали поздравления ветераны органов внутренних дел Владимирской области. В рамках торжеств ветераны и действующие сотрудники приняли участие в митинге памяти, возложили цветы и венки к бюсту героя России генерал-полковника милиции Ивана Ивановича Голубева и памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.На торжественном мероприятии в зале регионального Управления МВД России более 20 ветеранов органов внутренних дел региона были награждены медалями за многолетний труд, грамотами, благодарностями и нагрудными знаками "Почётный ветеран".Со словами поздравления к собравшимся обратился начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Петрович Кукушкин. Он отметил, что ветераны, даже уйдя на заслуженный отдых, по-прежнему остаются в строю, передавая свой бесценный опыт новому поколению сотрудников. Начальник УМВД пожелал всем здоровья и сохранения бодрости духа.Поддержал слова Василия Петровича председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Владимирской области полковник милиции в запасе Борис Георгиевич Пелевин, который рассказал об активной деятельности членов Совета ветеранов, и сегодня продолжающих оказывать весомое содействие в охране общественного порядка, пресечении и раскрытии преступлений и правонарушений.В честь старшего поколения солдат правопорядка, олицетворяющих достойную веху в трехсотлетней истории российской полиции, состоялся концерт, организованный сотрудниками УМВД, ветеранами служб и творческими коллективами региона.Торжественные мероприятия, посвящённые Дню ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации, прошли во всех районах области.