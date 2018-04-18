Татьяна Васильева стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова Судьба человека. Популярная актриса откровенно рассказала о своей личной жизни.

Татьяна Васильева стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Популярная актриса откровенно рассказала о своей личной жизни.Татьяна Васильева заявила, что ни по каким критериям не должна была быть актрисой, дескать, у нее была совершенно не подходящая внешность. "По сути, я никак не могла стать актрисой, была вся несуразная, большая, с кучей комплексов. Но все же я поступила в театральный, словно это было чем-то само собой разумеющимся", – отметила Васильева.Несмотря на далекую от идеала внешность, актриса была очень эффектной, на нее обращали внимание мужчины. Однако сама Татьяна была влюблена в своего однокурсника Анатолия Васильева. "Толя Васильев был очень красивый, а я неприметная. Я делала все для того, чтобы он обратил на меня внимание. Он ухаживал за другими женщинами, а я продолжала его любить. Годы он собирался с мыслями, но потом все было хорошо. Мы прекрасно вместе жили целых 13 лет", – рассказала актриса. Татьяна подарила Анатолию сына Филиппа.Пара рассталась по решению актрисы. Дело в том, что Татьяна влюбилась в актера Георгия Мартиросьяна. Когда Васильева поняла, что больше не может бороться с собой, она объявила мужу о своем уходе. "Он начал ревновать меня только тогда, когда я сказала, что ухожу. Первый и единственный раз ударил. Я считаю, что это было заслуженно, нормальная реакция любящего человека. Я развелась и в тот же день вышла замуж за Мартиросьяна с подбитым глазом", – поведала Васильева.При этом сейчас актриса высказала убеждение, что ее избранник был ничем не выдающимся. "Не было ничего такого в нем, за что его можно было полюбить. Это было наваждение. Когда я была беременна, то узнала, что у него есть любовница", – отметила актриса. Более того, когда Татьяна уже родила дочь Елизавету, ей позвонила любовница мужа и начала говорить, что не может без него жить.Однако все же не измены стали причиной развода Васильевой и Мартиросьяна. Сам Георгий уверен, что брак распался из-за сына Татьяны Филиппа. Якобы он плохо влиял на нее, настраивал против него. "Конечно, дети не виноваты. Я не могла позволить, чтобы он так обращался с моим сыном. В моей семье жестокости быть не могло и вот этого: "Встал, пошел, принес, вышел". В итоге вышел Мартиросьян", – заключила актриса.Васильева сделала вывод, что за все надо платить. "Мне мужчины ничего не оставляли, приходилось начинать все с нуля. За все надо платить – вот я и расплачиваюсь. Зачем я разрушила ту семью с Толиком? Потому что мне так захотелось? Не смогла с собой совладать? Вот за это я и получила сполна", – высказалась Татьяна Васильева.