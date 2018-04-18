Армен Джигарханян налаживает новую жизнь после развода с молодой пианисткой Виталиной Цымбалюк-романовской. Говорят, артисту помогал благотворительный фонд прославленной спортсменки Алины Кабаевой, однако в самой организации предпочитают это обстоятельство не афишировать.

Армен Джигарханян налаживает новую жизнь после развода с молодой пианисткой Виталиной Цымбалюк-романовской. Говорят, артисту помогал благотворительный фонд прославленной спортсменки Алины Кабаевой, однако в самой организации предпочитают это обстоятельство не афишировать.В самое ближайшее время Армен Джигарханян займет должность художественного руководителя в своем театре и намерен собрать худсовет. "Внутренняя работа – принятие или непринятие спектаклей, обновление репертуара, эта проблема давно назрела. Мы хотим поднять театр. Сейчас привлекаем спонсоров. Фонд Алины Кабаевой, например, помогает Армену Борисовичу. Спасибо им. У них с Джигарханяном давняя дружба. Фонд выделяет средства на подготовку новых спектаклей", – рассказал друг актера Артур Согомонян.Журналисты связались с фондом Алины Кабаевой. Там подтвердили сотрудничество с театром Армена Джигарханяна, но предпочли не распространяться об этом. "Фонд Алины Кабаевой действительно помогал Театру Джигарханяна организовывать спектакли. Но мы помогаем не ради того, чтобы об этом писали. Мы это не афишируем", – цитирует пресс-секретаря фонда Елену .По словам Согомоняна, он тоже поучаствовал в финансировании театра. "Покупаю декорации к спектаклям. После Виталины все было разбито. Текущую жизнь театра обеспечивает Департамент культуры. Деньги, как правило, нужны на новые постановки. Требуется оперативно обновить репертуар. Сейчас Армен Борисович готовит спектакль, который выйдет в конце сезона, по пьесе Булгакова "Мольер". Джигарханян сыграет короля Людовика XIV", – сообщил приятель престарелого артиста.О бывшей супруге, пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской, Джигараханян предпочитает не вспоминать. "Он безразличен к ней. Случайно увидел ее по телевидению и сам удивился: говорит, не понимаю, как я мог жить с этой женщиной... Не было с ее стороны никакой "подаренной юности", просто она к нему прицепилась как репей. Сейчас он вычеркнул ее из жизни. Мы стараемся даже не упоминать ее имени. Он живет своей жизнью, своими планами", – заключил Артур Согомонян.