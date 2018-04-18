На днях Алла Пугачева справила 69-летие. В честь важной даты журналисты прошлись по соседям Примадонны, которые рассказали о том, что певица якобы намерена продать свой замок, и пожелали ей здоровья, потому что Алла очень сдала.

На днях Алла Пугачева справила 69-летие. В честь важной даты журналисты прошлись по соседям Примадонны, которые рассказали о том, что певица якобы намерена продать свой замок, и пожелали ей здоровья, потому что "Алла очень сдала".Алла Пугачева отметила день рождения 15 апреля. Примадонна праздновала в узком семейном кругу. Праздник привлек внимание многих соседей артистки по деревне Грязь, а также журналистов. Местная жительница по имени Наталья пожелала легендарной певице крепкого здоровья."У нее есть все, а сил – видно, что уже мало! В последнее время Алла очень сдала, сильно потеряла в весе. Вот в прошлом году, я помню, столкнулась с ней на площадке, она была еще нормальная, а два месяца назад, когда снова я ее увидела, показалась мне уж очень худой", – цитирует соседку Аллы Пугачевой .Местные жители часто прогуливаются возле замка Примадонны и ее молодого супруга и даже научились определять, дома ли хозяева. "Если вечером на территории замка везде загорается свет, значит, они дома. Если свет горит только наполовину, то их нет, уехали. По правой стороне дома в основном живет прислуга. Строили дом этот, насколько мне известно, белорусы", – рассказала соседка Галина.Среди жителей деревни Грязь ходят упорные слухи, что в скором времени Алла Пугачева и Максим Галкин намерены переехать жить на Кипр, а свой шикарный дом выставили на продажу. "Они же не смогут продать этот замок за те деньги, которые они сюда вложили. Да и за коммунальные услуги тут нужно платить чуть ли не миллион рублей в месяц. Кто же сможет купить себе такое жилье?!" – задал риторический вопрос сосед Иван.Кстати, родственница Галины некоторое время работала на звездную пару. "Там этажей семь, еще и подвал, есть бассейн огромный внизу. Так вот, ей тяжеловато было, конечно, постоянно нужно было бегать с этажа на этаж. Пугачева, кстати, как хозяйка относилась к ней строже, чем Максим. Вечно пройдет, заметит, что она что-то делает, и говорит: "Это надо сделать так, а это так", могла и отчитать. А Максим – напротив, очень добрый! По зарплате никогда не обижал", – поведала женщина.