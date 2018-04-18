Компания Amazon выпустила собственный мобильный браузер под названием Internet. Программа позиционируется как легкая альтернатива другим просмотрщикам веб-страниц. Разработчики уверяют, что Internet использует и хранит минимальное количество данных, занимает мало места и оптимизирована для медленных соединений.

Компания Amazon выпустила собственный мобильный браузер под названием Internet. Программа позиционируется как легкая альтернатива другим просмотрщикам веб-страниц. Разработчики уверяют, что Internet использует и хранит минимальное количество данных, занимает мало места и оптимизирована для медленных соединений.Новинка вышла еще в марте, но долго оставалась незамеченной. Загрузить её можно из магазина Google Play. Пока Internet доступен только в Индии на устройствах с версией Android 5.0 и выше.Приложение обладает режимом инкогнито, в котором история посещений не записывается, а на главной странице показываются новости крикета — самого популярного в Индии вида спорта с мячом. "Просматривайте смело, зная, что Internet является приватным. Оно не запрашивает дополнительных разрешений или не собирает ваши личные данные, как другие браузеры", — сказано в описании программы.∎Mozilla разрабатывает браузер для виртуальной интернет-реальности читайте также"Экономные" версии своих приложений также выпускают Facebook, Microsoft и Google. Например, год назад в Индии вышла "легкая" версия YouTube с функцией офлайн-просмотра, а несколько месяцев назад она стала доступна пользователям со всего мира, включая Россию. Программа весит очень мало (9,4 мегабайта), а установить ее можно даже на старые устройства с версией Jelly Bean (Android 4.1).