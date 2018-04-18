Новое абсурдное заявление сделано в США по поводу событий в Сирии. Оказывается, российские добровольцы напали на позиции американских солдат. Теперь они вынуждены держать круговую оборону на своих военных объектах.

Новое абсурдное заявление сделано в США по поводу событий вСирии. Оказывается, российские добровольцы напали на позиции американскихсолдат. Теперь они вынуждены держать круговую оборону на своих военных объектах.Помощник госсекретаря Уэсс Митчелл, озвучивший эту информациюперед палатой представителей, назвал действия России в Сирии безрассудным вмешательством.По его утверждению, эти действия повысили риск конфронтации режима Асада сЗападом. "Провалившаяся атака на американские силы российских наемниковнедавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения", —говорится в письменных показаниях Митчелла.При это в отчете помощника госсекретаря нет никакихдоказательство произошедшего: где, когда и при каких обстоятельствах россияненапали на американцев. Зато следом Митчелл заявляет, что США не стремятся кконфронтации с Россией в Сирии, но готовы при необходимости применить силу для защитысвоих военных.Помощник госсекретаря также предупредил Турцию о дружбе сРоссией: он посоветовал Анкаре помнить о рисках, связанных с сотрудничеством с Москвой.Митчелл отметил, что Турция увеличила взаимодействие с Россией и Ираном,несмотря на тесные отношения с США."То, чтобы Турция оставалась стратегически иполитически едина с Западом отвечает национальным интересам Америки", —подчеркнул помощник госсекретаря. Он также пригрозил Турции санкциями за покупкуу России ракетных комплексов С-400 "Триумф", сообщает РИА Новости.Напомним, что в ночь на 14 апреля силы коалиции во главе сСША нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии, пострадалинесколько человек. Большую часть ракет перехватили сирийские силы ПВО, наслужбе которых до сих пор стоят установки советского производства"Бук" и "Квадрат". Позже Белый дом не исключил новых атак вСирии.