Новое абсурдное заявление сделано в США по поводу событий в
Сирии. Оказывается, российские добровольцы напали на позиции американских
солдат. Теперь они вынуждены держать круговую оборону на своих военных объектах.
Новое абсурдное заявление сделано в США по поводу событий в
Сирии. Оказывается, российские добровольцы напали на позиции американских
солдат. Теперь они вынуждены держать круговую оборону на своих военных объектах.
Помощник госсекретаря Уэсс Митчелл, озвучивший эту информацию
перед палатой представителей, назвал действия России в Сирии безрассудным вмешательством.
По его утверждению, эти действия повысили риск конфронтации режима Асада с
Западом. "Провалившаяся атака на американские силы российских наемников
недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения", —
говорится в письменных показаниях Митчелла.
При это в отчете помощника госсекретаря нет никаких
доказательство произошедшего: где, когда и при каких обстоятельствах россияне
напали на американцев. Зато следом Митчелл заявляет, что США не стремятся к
конфронтации с Россией в Сирии, но готовы при необходимости применить силу для защиты
своих военных.
Помощник госсекретаря также предупредил Турцию о дружбе с
Россией: он посоветовал Анкаре помнить о рисках, связанных с сотрудничеством с Москвой.
Митчелл отметил, что Турция увеличила взаимодействие с Россией и Ираном,
несмотря на тесные отношения с США.
"То, чтобы Турция оставалась стратегически и
политически едина с Западом отвечает национальным интересам Америки", —
подчеркнул помощник госсекретаря. Он также пригрозил Турции санкциями за покупку
у России ракетных комплексов С-400 "Триумф", сообщает РИА Новости.
Напомним, что в ночь на 14 апреля силы коалиции во главе с
США нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии, пострадали
несколько человек. Большую часть ракет перехватили сирийские силы ПВО, на
службе которых до сих пор стоят установки советского производства
"Бук" и "Квадрат". Позже Белый дом не исключил новых атак в
Сирии.