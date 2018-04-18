Психолог из Уфы Алиса Курамшина объяснила
возможные причины, которые двигали девятиклассником, который совершил нападение
на свою школу. В настоящее время с пострадавшими, учениками и их родственниками
работают специалисты.
Психолог из Уфы Алиса Курамшина объяснила
возможные причины, которые двигали девятиклассником, который совершил нападение
на свою школу. В настоящее время с пострадавшими, учениками и их родственниками
работают специалисты.
Эксперт
считает, что агрессивное поведение юноши можно объяснить подростковым
возрастом. Курамшина предположила, что школьник был явно не в себе.
"Подростковый
возраст характерен тем, что человек может впадать в различные аффективные
состояния, потому что он еще не готов к каким-либо серьезным ситуациям. И очень
часто какой-либо выбор зависит от того, чем интересуется подросток, какую
культуру он впитывает", – цитирует психолога Bashinform.ru. "Первые свои действия он,
скорее всего, совершал в состоянии аффекта, стараясь подражать кумирам. Вторые
действия подтолкнули его на другую крайность – он не смог, в силу своего
возраста, выбрать не крайние решения, а более разумные, которые известны не все
взрослым. То есть в данном случае эмоции взяли верх", – прокомментировала ЧП
в школе Стерлитамака Алиса Курамшина.
В настоящее
время местные жители и сдавать кровь для пострадавших при атаке на учебное
заведение. Известно, что состояние школьников и учителя среднее, однако донорская
кровь им все же может понадобиться, передает Proufu.ru.
Известно, что злоумышленник учился в коррекционном классе и не
состоял в комиссии по делам несовершеннолетних. На место происшествия
выехал Глава республики Рустэм Хамитов.
Напомним,
трагедия произошла 18 апреля. Девятиклассник напал с ножом и ранил 29-летнюю учительницу
информатики, а также двух одноклассниц. После этого он разлил бензин и поджег
класс. Нападавший
попытался покончить с собой. Все
пострадавшие госпитализированы.