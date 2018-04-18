Психолог из Уфы Алиса Курамшина объяснила возможные причины, которые двигали девятиклассником, который совершил нападение на свою школу. В настоящее время с пострадавшими, учениками и их родственниками работают специалисты.

Психолог из Уфы Алиса Курамшина объяснилавозможные причины, которые двигали девятиклассником, который совершил нападениена свою школу. В настоящее время с пострадавшими, учениками и их родственникамиработают специалисты.Экспертсчитает, что агрессивное поведение юноши можно объяснить подростковымвозрастом. Курамшина предположила, что школьник был явно не в себе."Подростковыйвозраст характерен тем, что человек может впадать в различные аффективныесостояния, потому что он еще не готов к каким-либо серьезным ситуациям. И оченьчасто какой-либо выбор зависит от того, чем интересуется подросток, какуюкультуру он впитывает", – цитирует психолога Bashinform.ru. "Первые свои действия он,скорее всего, совершал в состоянии аффекта, стараясь подражать кумирам. Вторыедействия подтолкнули его на другую крайность – он не смог, в силу своеговозраста, выбрать не крайние решения, а более разумные, которые известны не всевзрослым. То есть в данном случае эмоции взяли верх", – прокомментировала ЧПв школе Стерлитамака Алиса Курамшина.В настоящеевремя местные жители и сдавать кровь для пострадавших при атаке на учебноезаведение. Известно, что состояние школьников и учителя среднее, однако донорскаякровь им все же может понадобиться, передает Proufu.ru.Известно, что злоумышленник учился в коррекционном классе и несостоял в комиссии по делам несовершеннолетних. На место происшествиявыехал Глава республики Рустэм Хамитов.Напомним,трагедия произошла 18 апреля. Девятиклассник напал с ножом и ранил 29-летнюю учительницуинформатики, а также двух одноклассниц. После этого он разлил бензин и поджегкласс. Нападавшийпопытался покончить с собой. Всепострадавшие госпитализированы.