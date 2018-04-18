Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон упаковала свои чемоданы и уехала из родного дома. Беременная жена принца Уильяма готовится к приближающимся родам.

Герцогиня КембриджскаяКейт Миддлтон упаковала свои чемоданы и уехала из родного дома. Беременная женапринца Уильяма готовится к приближающимся родам.До появления наследника британского престола остаютсясчитанные дни. Ушлые газетчики уже делают ставки. Предполагается, что важноедля королевской семьи событие произойдет до конца апреля.Последние недели Кейт провела сначала в доме родителей -Майкла и Кэрол Миддлтон – в Баклбери, а затем в собственном особняке вСандрингеме, который находится в 185 километрах от Лондона. Герцогиня решиларожать в той же столичной больнице, в которой на свет появились принц Джордж ипринцесса Шарлотта, поэтому ей пришлось второпях переезжать в Букингемскийдворец, сообщает британский HELLO!Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям станут родителями втретий раз. Акушеры госпиталя Святой Марии, уже готовы встретитькоролевскую особу. В клинике освободили целое крыло для размещениявысокопоставленной гостьи. Добавим, что этот роддом больше напоминаетпятизвездочный отель, чем медицинское учреждение.Кстати, недавно, Британскийпринц рассекретил имя своего будущего малыша. Уильямрассказал журналистам, что его настольковпечатлила игра футболиста Джека Грилиша, что он планирует назвать в честь спортсменасвоего еще не родившегося малыша: "Я намерен настаивать на том, чтобыребенка назвали Джек", – выпалил радостный королевский наследник. Послеэтой фразы принц замялся и добавил: "Или Джеки".