Кражи ящиков с пожертвованиями в аптеках Ростова и расчленители из Волгограда. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Кражи ящиков с пожертвованиями в аптеках Ростова и расчленители из Волгограда. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.Автомобиль Lada насмерть сбил 49-летнюю велосипедистку в Ветлужском районе Нижегородской области, передает Аварияпроизошла утром 17 апреля на третьем километре автодороги Белышево – Калинино. Женщинапередвигалась по середине проезжей части.Бухгалтеру МинсельхозаИнгушетии ложная беременность стоила двух лет колонии,сообщает Предприимчивая женщина получила такой срок за начислениедекретных выплат, якобы причитающихся сотрудницам министерства. Чиновница систематическивносила в документы, направляемые в фонд соцстраха, ложную информацию оначислении себе, коллегам и посторонним женщинам, не работавшим в министерстве,пособий по беременности и родам. Это продолжалось с 2014 по 2016 год. Всего онаобналичила при помощи банковских карт около 11 миллионов рублей.Кражи ящиков с пожертвованиями в аптеках Ростова записали навидео,пишет Вролике двое молодых людей вырывают их и скрываются. "Инциденты случились на проспекте Соколова и улице Пушкинскойв понедельник. Двое мужчин сорвали ящики благотворительного Фонда НиколаяЧудотворца", – сказано в публикации. Полицииуже известно о происшествии.В Казанипри пожаре в бараке погибли два человека – хозяин квартиры и его подруга, передает К приезду пожарной машины квартира уже была вся в дыму. По словамсоседей, мужчина часто употреблял алкоголь и был безработным. Жильцы домаутверждают, в квартире регулярно распивали спиртное. По предварительной версии,причиной пожара стало курение или неосторожное обращение с электроприборами, вчастности с электроплиткой.Тюменецхотел сэкономить на покупке дизтоплива и стал жертвой мошенников, лишившисьдесяти тысяч рублей, пишет Полицейские установили, что неизвестный под предлогомоплаты счета за дизельное топливо похитил деньги, принадлежавшие компании, вкоторой работает потерпевший. По данному факту возбуждено уголовное дело. Внастоящее время сотрудники полиции разыскивают мошенника, который обманнымпутем завладел денежными средствами.Четыре года колонии на двоих назначил судомичам за сбыт фальшивых пятитысячных купюр, сообщает В сентябре 2017года один из фигурантов купил в столице сто поддельных купюр, после чего привезих в Омск для дальнейшего сбыта. Чтобы поскорее "расстаться" с липовымиденьгами, они решили купить автомобиль, чтобы потом перепродать его и получитьуже настоящие денежные средства. То, что покупатели расплатились ненастоящимиденьгами, продавец обнаружил в тот же день. Мужчина обратился вправоохранительные органы.Мужчинуубили на остановке в Ижевске, передает В преступлении обвиняется ранее судимый житель Малопургинского района Удмуртии. Ночью он пришел на остановку общественноготранспорта "Подшипниковый завод", чтобы приобрести в торговой точке спиртное.Обвиняемый устроил там конфликт с незнакомыми мужчинами, одного из которых –54-летнего ижевчанина ударил ножом в шею, не причинив вреда здоровью. Затемобвиняемый напал на 29-летнего мужчину и несколько раз ударил его ножом, в томчисле в шею. В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте.Собранные жителями городаКраснотурьинска игрушки к вечному огню в память о погибших в кемеровскойтрагедии в ТЦ "Зимняя вишня" оказались на помойке. В местной администрации пояснили, что вещи не пригоднык дальнейшему использованию, так как подвергались осадкам. Была идея отправитьигрушки на кладбища, но она не нашла поддержки, пишет В отличие от Краснотурьинска, в Серове игрушки были переданы в местное отделениеКрасного креста, чтобы сотрудники смогли раздать их нуждающимся.Расчленители вВолгограде убили приятеля за то, что он подсыпалим в спиртное наркотики, передает В судах Центрального иГородищенского районов начались заседания по поводу избрания меры пресечениядля четверых задержанных по делу об убийстве и расчленении 37-летнего мужчины. Правоохранители раскрыли жестокое преступление погорячим следам. Установлено, что потерпевший 14 апреля приехал кзнакомому в офис, расположенный в поселке Латошинка на севере Волгограда. Онистали употреблять спиртное. И вскоре к ним присоединились еще трое приятелей.Неожиданно мужчина признался друзьям, что уже давно употребляет наркотики истал утверждать, что они тоже их уже попробовали. На это компания отреагировалажестоким избиением приятеля и расправой над ним.В Башкирии 67-летний 17апреля водитель сбил 51-летнюю бабушку с годовалым малышом в коляске, сообщает Во время ДТПженщина с ребенком переходила дорогу. В результате наезда мальчик получилтравмы и доставлен в больницу.В Уфе рецидивист за два дня ограбил два магазина, передает Неизвестный,угрожая ножом женщине-продавцу, забрал из кассы магазина бытовой химии болеечетырех тысяч рублей. Спустя два дня аналогичное преступление было совершено водном из продуктовых магазинов в Кировском районе столицы Башкирии. Под угрозойножа напуганная продавщица отдала злоумышленнику 13 тысяч рублей. Подозреваемыйсодержится под стражей.