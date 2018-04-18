Поклонник набросился на американскую
певицу Лану Дель Рей.
ЧП произошло на концерте в бельгийском городе Антверпене.
Поклонник набросился на американскую
певицу Лану Дель Рей.
ЧП произошло на концерте в бельгийском городе Антверпене.
По словам свидетелей
инцидента, безумный фанат перелез через ограждение и прыгнул на артистку,
повалив ее на пол. Мужчина напал на Лану в конце выступления, когда та уже
покидала зал. Шокированную звезду быстро увела в безопасное место охрана.
Сама исполнительница и ее представители никак
не прокомментировали произошедшее, сообщает Life.ru
со ссылкой на Daily Mail. Поклонники Дель Рей выразили надежду, что она оправилась
от нападения.