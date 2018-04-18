Поклонник набросился на американскую певицу Лану Дель Рей. ЧП произошло на концерте в бельгийском городе Антверпене.

Поклонник набросился на американскуюпевицу Лану Дель Рей.ЧП произошло на концерте в бельгийском городе Антверпене.По словам свидетелейинцидента, безумный фанат перелез через ограждение и прыгнул на артистку,повалив ее на пол. Мужчина напал на Лану в конце выступления, когда та ужепокидала зал. Шокированную звезду быстро увела в безопасное место охрана.Сама исполнительница и ее представители никакне прокомментировали произошедшее, сообщает Life.ruсо ссылкой на Daily Mail. Поклонники Дель Рей выразили надежду, что она оправиласьот нападения.