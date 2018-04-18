Эвелина Бледанс среди числа прочих пассажиров была выдворена из самолета Москва-Симферополь на улицу. А ведь недавно популярная актриса была в тяжелейшем состоянии.

Эвелина Бледанс среди числа прочих пассажиров была выдворена из самолета Москва-Симферополь на улицу. А ведь недавно популярная актриса была в тяжелейшем состоянии.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эвелина Бледанс сообщила тревожные новости, однако постаралась преподнести их с юмором. Как оказалось, пассажиров рейса, которым должна была лететь актриса, срочно эвакуировали из-за появившихся в салоне пчел."Сегодня утром усевшись в мягкое кресло самолета Москва-Симферополь,я там недолго. Нервным голосом стюардеса приказала всем покинуть самолет, так как в багажном отделении пчелы прорвали упаковку и следуют по направлению салона и кабины пилота. Из достоверных источников стало известно, что это специально обученные дикие пчелы. И если бы не наши бдительные службы, то первым делом напали бы на пилотов, а потом бы они доели и пассажиров. Всех покусанных отправили на профилактику от пчелиного бешенства (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказала Бледанс.Отметим, что по информации некоторых СМИ, речь идет не о пчелах, а о шмелях. Оказалось, что контейнер с насекомыми, находившимися в грузовом отсеке самолета, разгерметезировался, после чего они и стали проникать в салон.Ранее Эвелина Бледанс успокоила своих многочисленных поклонников сообщением о том, что ей значительно лучше. Она поблагодарила врача за свое спасение. "Фактически за один день восстановила меня из оооочень тяжелого состояния. Еще конечно предстоит покапать, попрыскать, попить, но я полна сил", – похвасталась популярная актриса.Напомним, телеведущая жаловалась на плохое самочувствие. Ей даже грозила потеря слуха. "Как же ужасно болеть!!! Не понимать, как ты вообще передвигаешься – улыбаться, фоткаться, читать диктант, вести мероприятние, лететь по 6 часов в одну и другую сторону... Быть абсолютно беспомощным и одновременно сильным!" – писала Бледанс. К счастью, Эвелина вовремя обратилась к врачу.