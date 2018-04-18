Актриса Эвелина Блёданс оказалась в числе пассажиров рейса Москва-Симферополь, которых пришлось эвакуировать из самолета из-за разлетевшихся шмелей. Позже в соцсети она оставила ироничную запись о происшествии на борту о том, что насекомые могли напасть на пилотов, а потом доесть пассажиров.

Утром 18 апреля авиакомпании "Россия" пришлось заменять самолет, который должен был вылететь из московского аэропорта Внуково в Симферополь, а пассажиров – эвакуировать.Причиной стали шмели, которые разлетелись из разгерметизировавшегося контейнера во время погрузки багажа на борт лайнера.Актриса Эвелина Блёданс оказалась в числе пассажиров этого рейса. Позже в своем "Инстаграме" она оставила ироничную запись о происшествии на борту."Нервным голосом стюардесса приказала всем покинуть самолет, так как в багажном отделении пчелы прорвали упаковку и следуют по направлению салона и кабины пилота", — рассказывает она о происходившем на борту."Из достоверных источников стало известно, что это специально обученные дикие пчелы. И если бы не наши бдительные службы, то первым делом напали бы на пилотов, а потом бы они доели и пассажиров", — иронизирует Блёданс.По ее словам, "всех покусанных отправили на профилактику от пчелиного бешенства".«Бледанс в самолете покусали ядовитые пчелы» или «Внуково атакуют пчёлы -убийцы» . Сегодня утром усевшись в мягкое кресло самолёта Москва-Симферополь,я там недолго. Нервным голосом стюардеса приказала всем покинуть самолёт, так как в багажном отделении пчелы прорвали упаковку и следуют по направлению салона и кабины пилота. Из достоверных источников стало известно, что это специально обученные дикие пчёлы. И если бы не наши бдительные службы, то первым делом напали бы на пилотов, а потом бы они доели и пассажиров. Всех покусанных отправили на профилактику от пчелиного бешенства. Спасибо за своевременную замену борта!!!Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 18 Апр 2018 в 12:29 PDT