Российский боксер Мурат Гассиев, выступающий в первом тяжелом весе, заявил, что готов провести финальный бой в рамках Всемирной боксерской суперсерии с Александром Усиком в любом месте. Также он выразил надежду, что его украинский соперник успеет к лету восстановиться после травмы.

Российский боксер Мурат Гассиев, выступающий в первом тяжелом весе, заявил, что готов провести финальный бой в рамках Всемирной боксерской суперсерии с Александром Усиком в любом месте. Также он выразил надежду, что его украинский соперник успеет к лету восстановиться после травмы."Жаль, что мой соперник по финалу WBSS получил травму, но, надеюсь, она не настолько серьезная и наш бой состоится летом! В Саудовской Аравии, как планировалось ранее, или в любом другом месте я готов к бою и постараюсь подойти к нему в своей наилучшей форме", — написал спортсмен в своем Instagram.Публикация от Murat ''IRON'' Gassiev (@murat_gassiev) 18 Апр 2018 в 3:30 PDTНапомним, что бой между Гассиевым и Усиком должен был пройти 11 мая, однако украинский боксер получил травму во время тренировки, попросив после этого о переносе поединка.