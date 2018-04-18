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<a href="http://33live.ru/novosti/18-04-2018-borba-roskomnadzora-s-telegram-paralizovala-rabotu-dilerov-volvo.html" target="_blank">Борьба Роскомнадзора с Telegram парализовала работу дилеров Volvo</a> - После решения суда о блокировке мессенджера Telegram Роскомнадзор активно обезвреживает сотни тысяч IP-адресов, которые использует Telegram. Эффект это дает своеобразный: мессенджер продолжает работать, зато под ударом оказались многие другие компании, не имеющие никакого отношения к делу.