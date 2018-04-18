В Великобритании медиарегулятор Ofcom начал в отношении телеканала RT семь новых расследований, касающихся беспристрастности новостных и документальных программ после инцидента с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В Великобритании медиарегулятор Ofcom начал в отношении телеканала RT семь новых расследований, касающихся "беспристрастности новостных и документальных программ" после инцидента с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля."После событий в Солсбери мы наблюдаем значительное увеличение на RT числа программ, которые мы считаем требующими расследования как потенциальные нарушения кодекса вещания Ofcom", — поясняется в заявлении регулятора.При этом в документе также отмечается, что до недавнего времени степень следования TV Novosti (держатель лицензии RT) лицензионному кодексу Ofcom "существенно не расходилась".Комментируя ситуацию, в пресс-службе канала подчеркнули, что редакционный подход не претерпел никаких изменений после инцидента в Солсбери.Главный редактор RT Маргарита Симоньян на претензии со стороны Ofcom отреагировала с юмором."Только что британский Роскомнадзор сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу семь новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей — как признался сам медиарегулятор. Сразу отвечаю: кота — не мы!" – написала она на своей страничке в Twitter.Ранее Симоньян сообщила, что канал все годы находится под жестким наблюдением со стороны британского медиарегулятора, и выразила надежду, что Ofcom не станет лишать RT лицензии.В марте британские парламентарии призвали ввести санкции против RT вплоть до отзыва лицензии, если будет доказана причастность России к отравлению Скрипалей. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, "если они закроют RT", напоминает РИА Новости.