Выставлен на продажу бронированный автомобиль президента
России Владимира Путина. За эксклюзивный Mercedes-Benz Pullman просят 8,5
миллионов рублей.
Выставлен на продажу бронированный автомобиль президента
России Владимира Путина. За эксклюзивный Mercedes-Benz Pullman просят 8,5
миллионов рублей.
Автомобиль продается на портале "Авто.ру". Mercedes-Benz
Pullman 2003 года выпуска – экспонат частной коллекции. Уточняется, что на этом
автомобиле Владимир Путин передвигался в командировках по России. Кроме того,
спецавтомобиль перевозил президента во время нескольких визитов за рубеж.
Российский лидер после инаугурации, скорее всего, будет
пользоваться новым отечественным автомобилем проекта "Кортеж". Как
сообщали в Минпромторге, до конца 2018 года планируется выпустить 70 таких
машин. Первые автомобили проекта уже поступили в гараж особого назначения. Это
подразделение Федеральной службы охраны, которое отвечает за транспорт высших
государственных чиновников.
"Кортеж" – семейство автомобилей
представительского класса для президента, премьера и других политиков. В
будущем автомобили этого проекта будут доступны российскому бизнесу. В проект
было инвестировано 12,4 миллиарда рублей.
Что же касается выставленного на продажу Mercedes-Benz
Pullman, то этот автомобиль особого назначения был произведен по специальному
заказу. "Полная бронекапсула с самым высоким классом бронирования В7/В7.
Пробег – 88 тысяч километров", – сообщили в пресс-службе "Авто.ру".
Владелец подчеркивает, что машина изготовлена не в частной мастерской, а на
заводе.
Как ранее сообщали Dni.Ru, в Германии выставлен на продажу редкий коллекционный автомобиль ЗИЛ-114. Владелец оценил его в 999 тысяч евро.История ЗИЛа в деталях неизвестна. Предполагают, что на нем ездили первые лица Германской Демократической республики в1970-е – 80-е годы. Серийная сборка модели как раз началась в 1970 году, с линии сошло 133 таких автомобиля.