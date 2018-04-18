Выставлен на продажу бронированный автомобиль президента России Владимира Путина. За эксклюзивный Mercedes-Benz Pullman просят 8,5 миллионов рублей.

Выставлен на продажу бронированный автомобиль президентаРоссии Владимира Путина. За эксклюзивный Mercedes-Benz Pullman просят 8,5миллионов рублей.Автомобиль продается на портале "Авто.ру". Mercedes-BenzPullman 2003 года выпуска – экспонат частной коллекции. Уточняется, что на этомавтомобиле Владимир Путин передвигался в командировках по России. Кроме того,спецавтомобиль перевозил президента во время нескольких визитов за рубеж.Российский лидер после инаугурации, скорее всего, будетпользоваться новым отечественным автомобилем проекта "Кортеж". Каксообщали в Минпромторге, до конца 2018 года планируется выпустить 70 такихмашин. Первые автомобили проекта уже поступили в гараж особого назначения. Этоподразделение Федеральной службы охраны, которое отвечает за транспорт высшихгосударственных чиновников."Кортеж" – семейство автомобилейпредставительского класса для президента, премьера и других политиков. Вбудущем автомобили этого проекта будут доступны российскому бизнесу. В проектбыло инвестировано 12,4 миллиарда рублей.Что же касается выставленного на продажу Mercedes-BenzPullman, то этот автомобиль особого назначения был произведен по специальномузаказу. "Полная бронекапсула с самым высоким классом бронирования В7/В7.Пробег – 88 тысяч километров", – сообщили в пресс-службе "Авто.ру".Владелец подчеркивает, что машина изготовлена не в частной мастерской, а назаводе.Как ранее сообщали Dni.Ru, в Германии выставлен на продажу редкий коллекционный автомобиль ЗИЛ-114. Владелец оценил его в 999 тысяч евро.История ЗИЛа в деталях неизвестна. Предполагают, что на нем ездили первые лица Германской Демократической республики в1970-е – 80-е годы. Серийная сборка модели как раз началась в 1970 году, с линии сошло 133 таких автомобиля.