В Сети бурно обсуждают провокационное фото певицы Ольги Бузовой
и телеведущего Андрея Малахова. Поклонники решили, что между шоуменом и исполнительницей
что-то есть.
В Сети бурно обсуждают провокационное фото певицы Ольги Бузовой
и телеведущего Андрея Малахова. Поклонники решили, что между шоуменом и исполнительницей
что-то есть.
В своем Instagram Ольга опубликовала снимок из гримерки, на
котором Андрей Малахов держит ее на руках. При этом телезвезды страстно смотрят
в глаза друг другу.
Подписчиков как прорвало, за полчаса пост собрал около 90 тысяч
отметок "Нравится" и непомерное количество комментариев. Многие отреагировали на
этот троллинг с большим восторгом, другие же заподозрили семьянина Малахова в супружеской
измене. "Жена-то приревнует", "Похоже, мир
перевернулся, если мужчины начали увлекаться такими дурочками, как Бузиха", "Малахов
налево пошел?", "Андрей ТИХО У ВАС РЕБЕНОК?", "Андрюша развелся! Ого!
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", не унимались поклонники.
Что удивительно большинство
фанатов упрекали в вероломстве только Ольгу, а Андрея пытались оправдать: мол, эта развратница пытается совратить приличного человека. "Что то Бузову понесло", "Зачем так делать, совсем не смешно, прыгать на
руки к женатому", "А что нужно на руки прыгать обязательно к женатому
мужику, что бы спасибо сказать?", "Нашего Андрюшу порочит на всю страну!
Бусечка, руки прочь от Малаши!", "Подкидывай и об колено ее", – кричали
поборники морали и нравственности.
Отметим, что исполнительница
умудряется чуть ли не каждую неделю появляться с новым кавалером. Например,
пару дней назад препарации застукали ее в обществе хоккеиста Александра Радулова.
Молодые люди беззастенчиво флиртовали и оживленно беседовали в ночном клубе.
Было заметно, что спортсмену и артистке очень нравится проводить время вдвоем. А
до этого, Бузову поймали в компании Киркорова, с котором она с жаром танцевала
под новый хит Филиппа Бедросовича.