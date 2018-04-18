В Сети бурно обсуждают провокационное фото певицы Ольги Бузовой и телеведущего Андрея Малахова. Поклонники решили, что между шоуменом и исполнительницей что-то есть.

В Сети бурно обсуждают провокационное фото певицы Ольги Бузовойи телеведущего Андрея Малахова. Поклонники решили, что между шоуменом и исполнительницейчто-то есть.В своем Instagram Ольга опубликовала снимок из гримерки, накотором Андрей Малахов держит ее на руках. При этом телезвезды страстно смотрятв глаза друг другу.Подписчиков как прорвало, за полчаса пост собрал около 90 тысячотметок "Нравится" и непомерное количество комментариев. Многие отреагировали наэтот троллинг с большим восторгом, другие же заподозрили семьянина Малахова в супружескойизмене. "Жена-то приревнует", "Похоже, мирперевернулся, если мужчины начали увлекаться такими дурочками, как Бузиха", "Малаховналево пошел?", "Андрей ТИХО У ВАС РЕБЕНОК?", "Андрюша развелся! Ого!(здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", не унимались поклонники.Что удивительно большинствофанатов упрекали в вероломстве только Ольгу, а Андрея пытались оправдать: мол, эта развратница пытается совратить приличного человека. "Что то Бузову понесло", "Зачем так делать, совсем не смешно, прыгать наруки к женатому", "А что нужно на руки прыгать обязательно к женатомумужику, что бы спасибо сказать?", "Нашего Андрюшу порочит на всю страну!Бусечка, руки прочь от Малаши!", "Подкидывай и об колено ее", – кричалипоборники морали и нравственности.Отметим, что исполнительницаумудряется чуть ли не каждую неделю появляться с новым кавалером. Например,пару дней назад препарации застукали ее в обществе хоккеиста Александра Радулова.Молодые люди беззастенчиво флиртовали и оживленно беседовали в ночном клубе.Было заметно, что спортсмену и артистке очень нравится проводить время вдвоем. Адо этого, Бузову поймали в компании Киркорова, с котором она с жаром танцевалапод новый хит Филиппа Бедросовича.