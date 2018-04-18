Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова в своей автобиографии откровенно рассказала об интимной жизни. В частности, о первом сексуальном опыте.

Чешская биатлонистка ГабриэлаКоукалова в своей автобиографии откровенно рассказала об интимнойжизни. В частности, о первом сексуальном опыте.По словамспортсменки, это произошло довольно рано. Ее партнеру было всего 12 лет. Юноша являлсядругом ее сестры."Хотела бы я сказать, чтомне было 15, но это не так. Он был нежным, я наслаждаласькаждой минутой. Не могла прекратить думать об этом.Не о парне, а о случившемся", – цитирует Коукалову super.cz.По ее мнению, секс способствует "улучшению состояния женщины".Габриэла также отметила, что иногда перед гонками занимаетсялюбовью. "Для меняэто сродни медитации, если это не переходит в трехчасовую гимнастику", –написала 28-летняя биатлонистка в своей книге.Такжеспортсменка рассказала о том, как в 2014 году отправила свое нижнее бельелегенде мирового хоккея чеху Яромиру Ягру."Я положила трусики в конверт и выразила благодарностьза его совет. Написала, что они мне больше не нужны и пожелалаЯромиру всего наилучшего в день его рождения", – передает словаКоукаловой prask.nova.cz.Этому поступкупредшествовал масс-старт Олимпиады в Сочи, после которого спортсменкажаловалась на то, что несколько раз ей приходилось поправлять белье.Ранее Габриэла взяла паузу в карьере и пока не планируетвозвращаться в биатлон.Коукалова – бронзовый идвукратный серебряный призер Игр-2014 в Сочи, двукратная чемпионка мира 2015года в смешанной эстафете и 2017 года в спринте. Обладательница Кубка мира 2015-2016.