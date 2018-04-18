Центральный нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк не поехал вместе с национальной командой в Ярославль, где 19 апреля состоится вынесенный матч чешского этапа Евротура между российскими и шведскими хоккеистами.

Центральный нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк не поехал вместе с национальной командой в Ярославль, где 19 апреля состоится вынесенный матч чешского этапа Евротура между российскими и шведскими хоккеистами.Официальный "Твиттер" Федерации хоккея России сообщил, что форвард остался на подмосковной базе в Новогорске, где продолжит подготовку по индивидуальному плану.Игра между сборными России и Швеции пройдет 19 апреля в Ярославле. Начало матча в 20:00 по московскому времени.