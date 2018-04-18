Старшеклассник из Стерлитамака (Башкирия), ранивший ножом одноклассницу и педагога и устроивший пожар, был склонен к аутоагрессии и стоял из-за этого на школьном учете. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.

Старшеклассник из Стерлитамака (Башкирия), ранивший ножом одноклассницу и педагога и устроивший пожар, был склонен к аутоагрессии и стоял из-за этого на школьном учете. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.По словам чиновницы, в ноябре школе стало известно о том, что ребенок так или иначе склонен к аутоагрессивному состоянию. Был сигнал, что ребенок такой информацией (о расправах в школах) интересуется. Это стало одним из оснований для постановки его на внутришкольный учет.В то же время, по словам детского омбудсмена, "сильно сложным его не называли, он не относился к категории детей, которые пропускают занятия, не готовятся к урокам". "Определенная замкнутость, определенные, скажем, коммуникативные моменты, что в принципе свойственно подросткам 16-17 лет, у него тоже отмечались", — цитирует Скоробогатову "Интерфакс".Утром 18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 города Стерлитамака во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил бензин и поджег. После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. В результате трое подростков и учитель были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.Аутоагрессия — это осознанная или неосознанная активность, направленная на причинение себе физического или психического вреда.