Активисты Единой России проверят более тысячи домов в рамках акции Светлый подъезд. Результаты направят в управляющие компании и региональные органы государственного жилищного надзора.

Активисты "Единой России" проверят более тысячи домов в рамкахакции "Светлый подъезд". Результаты направят в управляющие компании ирегиональные органы государственного жилищного надзора.Активисты партийного проекта "Школа грамотногопотребителя" объявили старт акции "Светлый подъезд". Ее цель – восстановлениенеисправного освещения в местах общего пользования и подъездах многоквартирныхдомов. Акция продлиться в течение месяца, до 18 мая, а ее результаты будутнаправлены в управляющие компании."Принимая во внимание успешный опыт реализации общественнойинициативы в Калужской области, в ходе которой были выявлены подъезды, гдеполностью или частично отсутствовало освещение и которое было восстановлено,партпроект "Школа грамотного потребителя" проверит более тысячи домов в 85 регионах России", – сказал координатор партпроекта, депутат Госдумы АлександрСидякин.По результатам выборочной проверкии обращений граждан партпроект установит, в каких домах управляющие организацииненадлежащим образом реагируют на своевременную замену перегоревших ламп, атакже где не используются энергосберегающие лампы.Партийный проект "Школа грамотного потребителя" направлен наповышение качества жизни, создание доступных, комфортных и безопасных условийпроживания и повышение грамотности россиян в сфере ЖКХ. Координирует проект депутатАлександр Сидякин, возглавляет его общественный совет председательнаблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.