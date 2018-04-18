Активисты Единой России проверят более тысячи домов в рамках
акции Светлый подъезд. Результаты направят в управляющие компании и
региональные органы государственного жилищного надзора.
Активисты "Единой России" проверят более тысячи домов в рамках
акции "Светлый подъезд". Результаты направят в управляющие компании и
региональные органы государственного жилищного надзора.
Активисты партийного проекта "Школа грамотного
потребителя" объявили старт акции "Светлый подъезд". Ее цель – восстановление
неисправного освещения в местах общего пользования и подъездах многоквартирных
домов. Акция продлиться в течение месяца, до 18 мая, а ее результаты будут
направлены в управляющие компании.
"Принимая во внимание успешный опыт реализации общественной
инициативы в Калужской области, в ходе которой были выявлены подъезды, где
полностью или частично отсутствовало освещение и которое было восстановлено,
партпроект "Школа грамотного потребителя" проверит более тысячи домов в 85 регионах России", – сказал координатор партпроекта, депутат Госдумы Александр
Сидякин.
По результатам выборочной проверки
и обращений граждан партпроект установит, в каких домах управляющие организации
ненадлежащим образом реагируют на своевременную замену перегоревших ламп, а
также где не используются энергосберегающие лампы.
Партийный проект "Школа грамотного потребителя" направлен на
повышение качества жизни, создание доступных, комфортных и безопасных условий
проживания и повышение грамотности россиян в сфере ЖКХ. Координирует проект депутат
Александр Сидякин, возглавляет его общественный совет председатель
наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.