Делегация Европейского союза в Армении выступила с заявлением по поводу акций протеста в стране, напомнив о праве граждан на мирные собрания.

Делегация Европейского союза в Армении выступила с заявлением по поводу акций протеста в стране, напомнив о праве граждан на мирные собрания.Акции против избрания премьер-министром Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.В понедельник митингующие прорывались к зданию парламента, но полиция их оттеснила: пострадали десятки человек. На следующий день демонстранты заявили о начале "бархатной революции", сообщает РИА Новости.Делегация ЕС заявила, что внимательно следит за процессами, происходящими в Ереване."По закону у граждан есть право на мирные собрания. У госорганов есть обязательства по обеспечению общественной безопасности и здоровья граждан путем справедливого и соразмерного применения законов", — говорится в заявлении, распространенном делегацией ЕС.В документе отмечается, что все стороны должны проявлять сдержанность и ответственность.Сам Саргсян, комментируя проходящие митинги, заявил, что он никогда не пойдет на ограничение свобод."Если приоритетные права будут реализованы в рамках логики, то это никак не может препятствовать экономическому развитию. Но когда они становятся несоразмерными, приводят к пробкам в Ереване, то как вы думаете, могут влиять положительно?", — заявил Саргсян в интервью армянской телекомпании "Шант".