С 2021 года планируется проводить расширенный чемпионат мира среди клубов вместо Кубка конфедераций. Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино направил соответствующее письмо с нововведениями руководителям конфедераций. Будущий турнир станет проводиться раз в четыре года.

С 2021 года планируется проводить расширенный чемпионат мира среди клубов вместо Кубка конфедераций. Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино направил соответствующее письмо с нововведениями руководителям конфедераций. Будущий турнир станет проводиться раз в четыре года.При этом прежний ежегодный клубный турнир, проходящий в декабре, перестанет существовать. Новый же планируется проводить за год до чемпионата мира среди сборных. Предположительно, он стартует в июне и продлится 18 дней, сообщает РИА Новости.