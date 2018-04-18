Третий фестиваль документального кино Евразия. ДОК пройдет в октябре 2018 года. Какие фильмы смогут принять в нем участие, решали 19 апреля в формате телемоста Москва-Минск. Один из главных критериев: тема должна быть связана с общественно-политической жизнью стран СНГ.

Третий фестиваль документального кино "Евразия. ДОК" пройдет в октябре 2018 года. Какие фильмы смогут принять в нем участие, решали 19 апреля в формате телемоста Москва-Минск. Один из главных критериев: тема должна быть связана с общественно-политической жизнью стран СНГ."Мы хотим, чтобы это было значимо, — отметил автор документальных фильмов на телеканале "Россия" Аркадий Мамонтов. — Мы хотим, чтобы это было, с одной стороны, политически важно, даже остро, а с другой — мы хотим, чтобы это было художественное событие. И чтобы это был бы полет над нашими просторами и евразийскими, чтобы мы понимали, что нам принадлежит, и что нам досталось в наследство. И как нам с вами, несмотря на то, что мы, может быть, в разных государствах сейчас живем, как нам этим прекрасным богатством распорядиться".