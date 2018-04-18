43-летний гражданин Франции Джером Амон стал первым человеком в мире, которому сделали две пересадки лица. Мужчина страдал от нейрофиброматоза первого типа. Это генетическое заболевание, в результате которого у Амона появились опухоли на лице. Первую операцию ему сделали в 2010, вторую – в начале 2018-го.

43-летний гражданин Франции Джером Амон стал первым человеком в мире, которому сделали две пересадки лица. Мужчина страдал от нейрофиброматоза первого типа. Это генетическое заболевание, в результате которого у Амона появились опухоли на лице. Первую операцию ему сделали в 2010, вторую – в начале 2018-го, сообщает британская телерадиокомпания BBC.В ходе первой операции французу пересадили лицо донора, в том числе слезные канальцы и веки. Врачи заявили, что столь крупную трансплантацию в лицевой области раньше не делал никто.Пересаженные ткани стали отмирать у француза в 2017-м, через два года после того, как мужчина принял антибиотик, который ухудшил его состояние. В ноябре 2017 года больному удалили второе лицо. Два месяца, пока искали донора, Амон жил без зрения, слуха и возможности говорить.Несмотря на то, что с момента последней операции прошло два месяца, француз до сих пор не может шевелить губами, и не все черты пересаженного лица совпадают с его черепом. Тем не менее, мужчина говорит, что ему лучше, чем когда-либо.Jérôme a 43 ans et il a maintenant le visage d'un homme de 22 ans grâce à une 2e greffe. pic.twitter.com/IEBPnpRYgA— AJ+ français (@ajplusfrancais) 17 апреля 2018 г."Больше всего меня утомляет пребывание в больнице и необходимость принимать лекарства. Из-за этого мой график очень жесткий. В остальном же я чувствую себя нормально", — рассказал француз."Я признаю свое лицо и принимаю перемены, какими бы неидеальными они ни были. Моему донору 22, хотя мне почти в два раза больше. Можно считать, что я снова молод", — шутит Амон.