Полузащитник мадридского Реала Каземиро в ближайшее время может оказаться во французском клубе Пари Сен-Жермен. Руководство парижской команды рассматривает 26-летнего футболиста сливочных в качестве замены хавбеку Тиагу Монте, собирающемуся покинуть ПСЖ.

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро в ближайшее время может оказаться во французском клубе "Пари Сен-Жермен". Руководство парижской команды рассматривает 26-летнего футболиста "сливочных" в качестве замены хавбеку Тиагу Монте, собирающемуся покинуть "ПСЖ".Напомним, что у Каземиро контракт с "Реалом" действует до 2021 года. Сумма отступных за бразильца составляет 200 миллионов евро. Однако, зная возможности французского клуба, это вряд ли отпугнет "ПСЖ".В нынешнем сезоне Каземиро провел 40 игр во всех турнирах на клубном уровне. В них он записал на свой счет семь забитых мячей и три голевые передачи, сообщает "Спорт-экспресс".