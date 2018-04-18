Встречей в столичном Черкизове между местным Локомотивом и грозненским Ахматом продолжилась программа 27-го тура чемпионат России по футболу. Локо, который лидирует в премьер-лиге, неожиданно потерял очки в игре с командой, находящейся в проблемной зоне. Ничья – 0:0.

Встречей в столичном Черкизове между местным "Локомотивом" и грозненским "Ахматом" продолжилась программа 27-го тура чемпионат России по футболу. "Локо", который лидирует в премьер-лиге, неожиданно потерял очки в игре с командой, находящейся в проблемной зоне. Ничья – 0:0.Подопечные Юрия Семина неплохо провели первый тайм и имели несколько моментов, чтобы открыть счет. Но мяч в ворота не шел. А во второй половине встречи "Ахмат" сумел закрыть всех опасных игроков атаки хозяев, так что нулевая ничья стала справедливым итогом."локо" имеет теперь 6 очков отрыва от земляков из "Спартака": 56 против 50. И у обеих команд по 26 сыгранных матчей, так что на финише железнодорожникам достаточно набрать 7 очков, чтобы стать чемпионами страны. "Спартаку", который в этот же день проиграл кубковый полуфинал "Тосно" (0:0 и 4:5 по пенальти) надо не только выигрывать все свои встречи, но и ждать серии осечек от команды Семина.