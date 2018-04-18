Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал подробности блокировки сервисов Telegram c помощью технических методов.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал подробности блокировки сервисов Telegram c помощью технических методов.По словам Жарова, всего в России насчитывается около 4200 операторов связи, которые оказывают гражданам услуги по доступу к сети интернет. Именно они с помощью технических методов блокируют сервисы. На первом этапе его ведомству было известно о более чем 9 тыс. собственных IP-адресов Telegram. "И поскольку речь идет не о блокировке страницы сайта, а всего мессенджера, мы выгрузили все четыре принадлежащих ему подсети", - цитируетглаву Роскомнадзора."Блокировка у операторов заняла несколько часов, и уже где-то с 12:30 до 15:00 Telegram начал резко деградировать, что было видно на диаграмме. Для многих пользователей без специального способа обхода блокировок - проксирующих программ и VPN-сервисов - мессенджер стал недоступен", - рассказал чиновник.Жаров заметил, что в какой-то момент мессенджер начал менять IP-адреса, "уже между 14:00 и 15:00 наши технические специалисты зафиксировали переход мессенджера на иной набор", определенную главой Роскомнадзора как "подсеть американской кампании Amazon, которая включала в себя более 600 тыс. IP-адресов".Чиновник оценил это как "серьезный вызов", по его определению, необходимо было понять, находятся ли на этих адресах какие-то добропорядочные ресурсы. "Поэтому наши специалисты оперативно разобрали подсеть, и уже в районе 18:00 мы выгрузили ее операторам связи. С 19:00 до 22:00 наши специалисты вновь зафиксировали деградацию мессенджера на территории России", - заключил Жаров.Однако затем, по словам главы Роскомнадзора, Telegram "перешел на подсеть Google, в которой было 540 тыс. IP-адресов". Такое большое количество IP позволяет сервису очень быстро мигрировать, заметил чиновник, такой переход происходит в течение двух-четырех минут."Поэтому выгружать отдельные адреса бессмысленно, только всю подсеть", - сказал он в интервью газете."Для Amazon, и для Google это, безусловно, серьезный вызов: если рассматривать набор IP -адресов, то, например, 6 млн IP Amazon - это практически половина из всех, которые у них в принципе есть. Всего их порядка 13 млн", - сказал Жаров."То есть по большому счету они сейчас решают вопрос, будут ли работать на территории РФ или нет", - пояснил он, предположив, что Amazon все же останется работать в России. "Все-таки, когда основной бизнес для того же Amazon - предоставление хостингов, вряд ли они захотят лишиться этого бизнеса в том числе на нашем рынке", - отметил Жаров.Он рассказал, что все действия ведомства по блокировке IP-адресов "сопровождались перепиской с администрацией этих американских компаний". "Но надо понимать, что тут играл фактор времени: когда у нас день, у них ночь. Однако главное, что коммуникация есть. Мы рассчитываем, что и для Amazon и для Google первичен их бизнес, а не политические мотивы", - сказал Жаров.Кроме того, Жаров отверг версию о том, что за блокировкой Telegram может стоять передел рынка. "Кроме как в интернете, о преференциях мессенджера компании Mail.Ru или каких-то других я нигде не слышал. Никаких переговоров на эту тему никто со мной не вел", - сказал он.По его словам, "заставить пользователя одномоментно отказаться от какого-то привычного ему сервиса, например, Telegram, и массово предложить ему устремиться в "ТамТам" или куда-то еще - невозможно"."Думаю, что речь о "ТамТам" идет в связи с несколькими особенностями: в нем также есть возможность создания каналов, интерфейс обоих мессенджеров несомненно похож. А проведение параллелей и создание конспирологических теорий на период "посттелеграм" связано только с одним: господин Дуров имел отношение и к Mail.Ru, и к Telegram. Иной темы я здесь не вижу", - рассказал Жаров.