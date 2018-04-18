Председатель товарищества собственников жилья элитного столичного жилого комплекса сделал на крыше многоэтажки настоящий персональный рай. На вершине общего дома располагается его дача, беседка, мангал и даже футбольное поле.

Председатель товарищества собственников жилья элитного столичного жилого комплекса сделал на крыше многоэтажки настоящий персональный "рай". На вершине общего дома располагается его дача, беседка, мангал и даже футбольное поле.Мужчинарегулярно проводил в своих владениях бурные вечеринки. Соседи пыталисьпристыдить главу ТСЖ, но увещевания должного эффекта не оказали.Более того, на стражу своегоспокойствия москвич поставил охрану, которая никого в зону отдыхапредседателя не пускает. Увидеть личный курорт удалось лишь с дрона. По словамжильцов дома, глава ТСЖ выкупил последние два этажа, еще в его владениинаходится чердак. Судя по всему, обустроить под себя мужчина решил икрышу, которая считается общедомовой территорией, передает РЕН ТВ."Разрешениена такие постройки узаконить невозможно, те, кто берутся за это дело, онинарушают законодательство и подлежат преследованию уголовному, ссылаясь на159 статью, мошенничество. Те, кто берутся за узаконивание данныхпомещений и берут за это деньги, – это мошенники", – прокомментировал ситуацию Игорь Ким. Правоохранителиуже начали проверку.Примечательно, что с высоты своегоположения председатель не замечает проблемы дома. Элитная многоэтажка бездолжного ухода стала разваливаться, парковку покрыла плесень, а горы мусорапорой видно даже с самого верхнего этажа.