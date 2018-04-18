Председатель товарищества собственников жилья элитного столичного жилого комплекса сделал на крыше многоэтажки настоящий персональный рай. На вершине общего дома располагается его дача, беседка, мангал и даже футбольное поле.
Председатель товарищества собственников жилья элитного столичного жилого комплекса сделал на крыше многоэтажки настоящий персональный "рай". На вершине общего дома располагается его дача, беседка, мангал и даже футбольное поле.
Мужчина
регулярно проводил в своих владениях бурные вечеринки. Соседи пытались
пристыдить главу ТСЖ, но увещевания должного эффекта не оказали.
Более того, на стражу своего
спокойствия москвич поставил охрану, которая никого в зону отдыха
председателя не пускает. Увидеть личный курорт удалось лишь с дрона. По словам
жильцов дома, глава ТСЖ выкупил последние два этажа, еще в его владении
находится чердак. Судя по всему, обустроить под себя мужчина решил и
крышу, которая считается общедомовой территорией, передает РЕН ТВ.
"Разрешение
на такие постройки узаконить невозможно, те, кто берутся за это дело, они
нарушают законодательство и подлежат преследованию уголовному, ссылаясь на
159 статью, мошенничество. Те, кто берутся за узаконивание данных
помещений и берут за это деньги, – это мошенники", – прокомментировал ситуацию Игорь Ким. Правоохранители
уже начали проверку.
Примечательно, что с высоты своего
положения председатель не замечает проблемы дома. Элитная многоэтажка без
должного ухода стала разваливаться, парковку покрыла плесень, а горы мусора
порой видно даже с самого верхнего этажа.