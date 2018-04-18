22 и 23 апреля 2018 года в подразделении МО ГИБДД ТНРЭР № 5 прием граждан по предоставлению государственных услуг по техническим причинам осуществляться не будет...

22 и 23 апреля 2018 года в подразделении МО ГИБДД ТНРЭР № 5, расположенном по адресу: г. Москва, улица 50-летия Октября, дом 6, корпус 1, прием граждан по предоставлению государственных услуг по техническим причинам осуществляться не будет.Граждане, ранее записавшиеся через порталы «gosuslugi.ru» и «pgu.mos.ru» будут оповещены о невозможности получения услуг в указанные дни.Напоминаем, что услуги по регистрации транспортных средств и выдаче или замене водительских удостоверений можно получить во Флагманском центре государственных услуг «Мои документы», расположенном по адресу: ТРЦ «Афимолл Сити» на Пресненской набережной, дом 2.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81