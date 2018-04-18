Российские наемники недавно якобы попытались атаковать позиции американских военных в Сирии. Об этом заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл. По его мнению, их безрассудное вмешательство в Сирию и поддержка Башара Асада повысили риск столкновения Москвы с Западом.

Российские наемники недавно якобы попытались атаковать позиции американских военных в Сирии. Об этом заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл. По его мнению, их "безрассудное вмешательство" в Сирию и поддержка Башара Асада повысили риск столкновения Москвы с Западом."Провалившаяся атака на американские силы российских наемников недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения", — заявил Уэсс Митчелл перед международным комитетом палаты представителей США.Конфликт в Сирии может быть решен только в ходе женевских переговоров под эгидой ООН, заявил помощник госсекретаря. Он добавил, что США настаивают на том, чтобы Россия была конструктивным участником переговоров и привела Башара Асада за переговорный стол, сообщает РИА Новости.Помощник главы американского внешнеполитического ведомства считает, что Москва до сих пор игнорировала призывы и срывала переговоры в Женеве. Видимо, под срывом переговоров он подразумевает межсирийские консультации, которые прошли в Астане, и дали стимул к прекращению кровопролития в Сирийской Арабской Республике.Американские военные находятся на территории Сирии незаконно, в отличие от россиян, которые были приглашены официально сирийским правительством.В феврале 2018 года Вашингтон заявил о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. По наступающим был открыт интесивный артиллерийский огонь. В результате этого, по данным американских СМИ, погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований.Гибель пяти россиян в результате удара возглавляемой США коалиции подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранения получили 25 сирийских ополченцев, заявило Минобороны России. Минобороны отметило, что обстрел ополченцев был внезапным, а причиной инцидента не согласованные с Россией разведывательно-поисковые действия ополченцев в районе нефтеперерабатывающего завода против спящей ячейки "Исламского государства" (организация запрещена в России как террористическая).