Депутаты Госдумы продолжат консультации с экспертным сообществом по законопроекту об ответных мерах на антироссийские санкции Запада. 20 апреля документ обсудят с деловыми кругами, ректорами ведущих вузов и политологами, а 3 мая – с медиками.

Депутаты Госдумы продолжат консультации с экспертнымсообществом по законопроекту об ответных мерах на антироссийские санкции Запада.20 апреля документ обсудят с деловыми кругами, ректорами ведущих вузов и политологами, а 3 мая – с медиками.Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутатам важнопровести большую работу с экспертным сообществом, выслушать замечания ипредложения от тех, кто по роду своей деятельности непосредственно сталкиваетсяс действием санкционной политики США и других стран."Для обсуждения мыпригласили председателей профильных комитетов Думы, представителей деловыхсообществ, ректоров ведущих российских вузов, политологов и экспертов", -уточнил глава нижней палаты парламента.Накануне, 17 апреля для обсуждения этой темы спикер ВячеславВолодин и глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозоввстретились с учредителем фонда помощи хосписам "Вера" НютойФедермессер. Она озвучила депутатам мнение благотворительного ипрофессионального сообщества относительно будущих поставок лекарств из западныхстран. Один из пунктов законопроекта, внесенного в Госдуму, касается запрет наимпорт медикаментов из США и дружественных им стран.Вячеслав Володин отметил, что озабоченностьпрофессионального сообщества в этом вопросе в Госдуме разделяют и, прежде чемпринимать решение по контрсанкциям, намерены всесторонне обсудить эту тему.Так, на 3 мая этой теме будет посвящен круглый стол, участники которогособерутся в здании на Охотном Ряду. К обсуждению приглашены врачи иавторитетные эксперты. Консультации идут и по другим направлениям ответных мер.Постараемся максимально провести работу и организоватьвстречи с деловым сообществом, с компаниями, которые у нас будут так или иначеиметь отношение к реализации этого законопроекта.Напомним, законопроект об ответных мерах на антироссийскиесанкции Запада планируется рассмотреть в первом чтении 15 мая. Документ,разработанный всеми парламентскими фракциями и спикером Госдумы, в частности,предоставляет правительству полномочия по введению мер экономического иполитического характера.Так, речь идет об ограничении ввозасельскохозпродукции, сырья и продовольствия из западных стран, поддержавшихсанкции против России. Также в проекте закона говорится о программномобеспечении, алкогольной и табачной продукции, лекарствах.Накануне, 17 апреля в большом интервью телеканалу"Россия 24" спикер Госдумы отметил, что главная цель законопроекта обответных мерах – защитить страну и граждан от западных санкций. Спикер указал,что документ как таковой не вводит конкретные ограничения на американскиетовары и сферы взаимодействия, он лишь дает рекомендации правительству ипрезиденту вводить те или иные контрсанкции.