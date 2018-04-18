Депутаты Госдумы продолжат консультации с экспертным
сообществом по законопроекту об ответных мерах на антироссийские санкции Запада.
20 апреля документ обсудят с деловыми кругами, ректорами ведущих вузов и политологами, а 3 мая – с медиками.
Депутаты Госдумы продолжат консультации с экспертным
сообществом по законопроекту об ответных мерах на антироссийские санкции Запада.
20 апреля документ обсудят с деловыми кругами, ректорами ведущих вузов и политологами, а 3 мая – с медиками.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутатам важно
провести большую работу с экспертным сообществом, выслушать замечания и
предложения от тех, кто по роду своей деятельности непосредственно сталкивается
с действием санкционной политики США и других стран.
"Для обсуждения мы
пригласили председателей профильных комитетов Думы, представителей деловых
сообществ, ректоров ведущих российских вузов, политологов и экспертов", -
уточнил глава нижней палаты парламента.
Накануне, 17 апреля для обсуждения этой темы спикер Вячеслав
Володин и глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов
встретились с учредителем фонда помощи хосписам "Вера" Нютой
Федермессер. Она озвучила депутатам мнение благотворительного и
профессионального сообщества относительно будущих поставок лекарств из западных
стран. Один из пунктов законопроекта, внесенного в Госдуму, касается запрет на
импорт медикаментов из США и дружественных им стран.
Вячеслав Володин отметил, что озабоченность
профессионального сообщества в этом вопросе в Госдуме разделяют и, прежде чем
принимать решение по контрсанкциям, намерены всесторонне обсудить эту тему.
Так, на 3 мая этой теме будет посвящен круглый стол, участники которого
соберутся в здании на Охотном Ряду. К обсуждению приглашены врачи и
авторитетные эксперты. Консультации идут и по другим направлениям ответных мер.
Постараемся максимально провести работу и организовать
встречи с деловым сообществом, с компаниями, которые у нас будут так или иначе
иметь отношение к реализации этого законопроекта.
Напомним, законопроект об ответных мерах на антироссийские
санкции Запада планируется рассмотреть в первом чтении 15 мая. Документ,
разработанный всеми парламентскими фракциями и спикером Госдумы, в частности,
предоставляет правительству полномочия по введению мер экономического и
политического характера.
Так, речь идет об ограничении ввоза
сельскохозпродукции, сырья и продовольствия из западных стран, поддержавших
санкции против России. Также в проекте закона говорится о программном
обеспечении, алкогольной и табачной продукции, лекарствах.
Накануне, 17 апреля в большом интервью телеканалу
"Россия 24" спикер Госдумы отметил, что главная цель законопроекта об
ответных мерах – защитить страну и граждан от западных санкций. Спикер указал,
что документ как таковой не вводит конкретные ограничения на американские
товары и сферы взаимодействия, он лишь дает рекомендации правительству и
президенту вводить те или иные контрсанкции.