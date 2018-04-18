12-летняя наследница балерины становится все вульгарнее. От осинки не родятся мандаринки, как уверяет пословица.

12-летняя наследница балерины становится все вульгарнее. От осинки не родятся мандаринки, как уверяет пословица.Балерина Анастасия Волочкова любит хвастаться – цветами, машинами, любовниками, шикарными интерьерами. А теперь добавился еще один повод для гордости – 12 летнея дочь Арианды. Фигуристая она не по годам! И поэтому когда одиозная танцовщица на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала фотографию с очередным букетом, все внимание пользователей было обращено к юной прелестнице.Хотя призывную позу и раздвинутые ноги девочки многие сошли похабщиной и развратом. "Настя, совсем сума сошла? Из дочери проститутку делаешь ? Разве можно так фоткать ребенка ? Голову лечи , Настя. Если ты б** , то хоть ребенку другую судьбу уготовь", "Ариша уже спит и видит как стать центровой, и надеть мамкину нафтолиновую корону", "Настюш, доча у тебя губастенькая, очень красивенькая, позовидуют все девки с накаченными губами. "Я бы своей не позволила в такой зазывной позе сидеть! Потаскунство!", "Аришу научите прилично сидеть, ужас, сколько людей смотрят", "Дочка страшная, как "бабкаежка", – зродствуют хейтеры.Надо заметить, что Волочковой на орехи достается регулярно. Ее осуждают за "сальные волосы", шпагаты, наряды, безрамотность (только в свежей публикации она сделала несколько грамматических ошибок). Но Настя давно не реагирует на злопыхаталей и просто живет в свое удовольствие.