Алжирский полузащитник московского Спартака Софьян Ханни, не так давно перешедший в стан красно-белых из бельгийского Андерлехта, сравнил силу чемпионатов России и Бельгии. По его мнению, российская премьер-лига не сильнее бельгийского первенства.

Алжирский полузащитник московского "Спартака" Софьян Ханни, не так давно перешедший в стан "красно-белых" из бельгийского "Андерлехта", сравнил силу чемпионатов России и Бельгии. По его мнению, российская премьер-лига не сильнее бельгийского первенства."Я не думаю, что чемпионат России сильнее бельгийского. Я еще не играл против самых сильных команд, но могу сказать, что разрыв между топ-клубами и другими командам в России больше, чем в Бельгии", — цитирует Ханни "Спорт-экспресс".На данный момент 27-летний футболист провел за "Спартак" четыре матча в чемпионате России, отметившись голом и результативной передачей.