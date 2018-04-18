Пластиковая банковская карта – это незаменимый банковский продукт, который повсеместно применяется для безналичных платежей. В зависимости от конкретного вида, они могут быть использованы для совершения покупок в магазинах, для обналичивая денежных средств в кассе банка-партнера, для того, чтобы была проще оформлена заявка на кредит наличными, для расчетов за границей или же только для интернет-операций.

Пластиковая банковская карта – это незаменимый банковский продукт, который повсеместно применяется для безналичных платежей. В зависимости от конкретного вида, они могут быть использованы для совершения покупок в магазинах, для обналичивая денежных средств в кассе банка-партнера, для того, чтобы была проще оформлена , для расчетов за границей или же только для интернет-операций. В зависимости от принадлежности денежных средств на остатке, банковские карты делятся на: дебетовые, кредитные, предоплаченные и карты с разрешенным овердрафтом.Кредитная карта – это заемные средства, выданные банком, с которым клиент заключил договор, под проценты. Процентная ставка зависит от суммы кредита, сроков кредитования и взаимоотношений клиента с банком. Чаще всего такие кредиты выдаются с льготным периодом, а если вернуть денежные средства в установленный льготный срок, то проценты не придется платить вовсе. благодаря им теперь можно без переплаты процентов банку.Дебетовая карта – это личные средства владельца. На такой карте нет заемных средств, но иногда остаток может принимать отрицательные значения. Чаще всего подобное происходит из-за банальной забывчивости клиента: пришло время списывать деньги за обслуживание карты, а баланс стремится к нулю. Карта начинает работать сразу же после пополнения.Предоплаченная карта – это практически та же дебетовая карта, но с уже имеющейся на ней суммой. Банк-эмитент, выдавший карту, дает право клиенту совершать операции от его имени, а если лимит по карте не превышает пятнадцати тысяч рублей, то идентификация личности владельца не требуется.Карта с разрешенным овердрафтом – это гибрид дебетовой и кредитной карты. Клиент, открывший такую карту, может увеличивать остаток на ней, если имеющейся суммы недостаточно для осуществления операции. Делается это за счет кредитных средств, которыми можно воспользоваться в любое время. Карты с разрешенным овердрафтом часто выдают в рамках зарплатных проектов. В этом случае кредит закрывается сразу же, как только на счет приходит зарплата или другие поступления.Любую из вышеперечисленных карт теперь можно открыть через интернет. Выбрав банк, необходимо посетить его сайт и зарегистрироваться в личном кабинете. Все последующие операции и контакты с банком можно осуществлять через этот сервис.