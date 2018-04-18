Новую разновидность клещевого энцефалита обнаружили российские ученые. Опасный вирус проникает в мозг, детально его воздействие на человека пока не изучено.

Новую разновидность клещевого энцефалита обнаружилироссийские ученые. Опасный вирус проникает в мозг, детально его воздействие начеловека пока не изучено.Исследования специалистов Российской академии наук длилисьнесколько лет. Ученые выяснили, что обнаруженный ими штамм "Обской"близок к сибирскому типу вируса клещевого энцефалита.Помимо сибирского специалисты классифицируют еще два типавируса – восточный и европейский. Они различаются тяжестью симптомов, которымихарактеризуется их проявление. Самый легкий – западный субтип: этот вирусразносят клещи, обитающие на территории Белоруссии.Что же касается нового субтипа, то он, хотя и близоксибирской группе, но в то же время обладает признаками двух других. СотрудникиРАН отметили, что встречающиеся в его составе аминокислотные остатки ранее небыли исследованы.Влияние штамма "Обской" на человеческий организмпока не исследовано. Однако эксперимент на мышах показал, что вирус можетпроникать в мозг. Действуют ли на него существующие медикаменты – поканеизвестно, передаетПо данным Роспотребнадзора, с начала года за врачебнойпомощью обратились около 1,6 тысячи пострадавших от укусов клещей россиян. К 9апреля активность опасных членистоногих зафиксирована в 35 регионах России.Власти проводят специальную обработку территорий, чтобызащитить население. Такие меры уже приняты, в частности, в Крыму, Адыгее,Хакасии, в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях. Как сообщаетРоспотребнадзор, всего планируется обработать 37 тысяч гектаров.