Новую разновидность клещевого энцефалита обнаружили
российские ученые. Опасный вирус проникает в мозг, детально его воздействие на
человека пока не изучено.
Новую разновидность клещевого энцефалита обнаружили
российские ученые. Опасный вирус проникает в мозг, детально его воздействие на
человека пока не изучено.
Исследования специалистов Российской академии наук длились
несколько лет. Ученые выяснили, что обнаруженный ими штамм "Обской"
близок к сибирскому типу вируса клещевого энцефалита.
Помимо сибирского специалисты классифицируют еще два типа
вируса – восточный и европейский. Они различаются тяжестью симптомов, которыми
характеризуется их проявление. Самый легкий – западный субтип: этот вирус
разносят клещи, обитающие на территории Белоруссии.
Что же касается нового субтипа, то он, хотя и близок
сибирской группе, но в то же время обладает признаками двух других. Сотрудники
РАН отметили, что встречающиеся в его составе аминокислотные остатки ранее не
были исследованы.
Влияние штамма "Обской" на человеческий организм
пока не исследовано. Однако эксперимент на мышах показал, что вирус может
проникать в мозг. Действуют ли на него существующие медикаменты – пока
неизвестно, передает
По данным Роспотребнадзора, с начала года за врачебной
помощью обратились около 1,6 тысячи пострадавших от укусов клещей россиян. К 9
апреля активность опасных членистоногих зафиксирована в 35 регионах России.
Власти проводят специальную обработку территорий, чтобы
защитить население. Такие меры уже приняты, в частности, в Крыму, Адыгее,
Хакасии, в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях. Как сообщает
Роспотребнадзор, всего планируется обработать 37 тысяч гектаров.