В петербургском метро были закрыты шесть станций красной ветки после того, как в тоннеле между Площадью Восстания и Владимирской остановился поезд. В соцсетях очевидцы сообщают, что находятся в поезде в тоннеле уже около часа.

В петербургском метро закрыты шесть станций красной ветки.Как сообщили ТАСС в пресс-службе метрополитена, в 13:10 были закрыты станции "Проспект Ветеранов" и "Ленинский проспект", в 13:24 — станция "Пушкинская", в 13:26 — "Балтийская", в 13:34 вход на станцию "Кировский завод" был ограничен. Также были закрыты станции "Чернышевская" и "Владимирская".Причиной коллапса стала техническая неисправность, из-за которой поезд остановился в тоннеле между "Площадью Восстания" и "Владимирской". Пассажиров эвакуировать не пришлось — состав самостоятельно доехал до ближайшей станции. Остальные станции были закрыты, чтобы отбуксировать состав в оборотный тупик.Из-за сбоя в движении на станциях скопилось много людей. В соцсетях очевидцы сообщают, что находятся в поезде в тоннеле уже около часа.