Все снимки направят в администрацию города

Все снимки направят в администрацию городаЦентр естественно-научного развития «Экосфера» предложили жителям сфотографировать все стихийные свалки.После снимки направят в администрацию с целью уборки мусора с улиц на городских субботниках. Прислать фотографии необходимо до 20 мая по электронной почте: 1898305@mail.ru. Так, активисты смогут составить полный список стихийных свалок.По итогам акции все участники получат сертификаты и благодарственные письма.