Актер и режиссер Данила Козловский дал откровенное интервью Youtube-каналу ОМ Олега Меньшикова. Он ответил на вопросы о недавнем скандале и поддержал своего коллегу Алексея Серебрякова.

Актер и режиссер Данила Козловский дал откровенное интервью Youtube-каналу"ОМ"Олега Меньшикова. Он ответил на вопросы о недавнем скандале и поддержалсвоего коллегу Алексея Серебрякова.Данила охарактеризовал свою популярность с положительной иотрицательной стороны. Артист признался, что ему нравится зрительская любовь,цветы и подарки от поклонников. Также Козловский испытывает негативные эмоции,когда его публичные высказывания некорректно интерпретируются в масс-медиа."Сейчас, когда ты становишься не только артистом, но ирежиссером, когда даешь публичные интервью, когда могут вырвать из контекстатвою фразу, перевернуть ее, сделать из этого скандал, тут ты уже начинаешьпонимать, что это тоже особенность публичности", – сказал он.Рассказывая о скандале, который еще совсем недавно жарко обсуждалив Сети, Козловский вспомнил своего коллегу Серебрякова, который ранее попал в такую же ситуацию."Я убежден, что тот же самый Алексей Серебряков —патриот своей страны. И мне кажется, что люди, которые не стесняются говорить освоих болячках или о каких-то недостатках – это не отсутствие патриотизма. Надоговорить о том, что у нас вот так вот, давайте попробуем по-другому. Этонормально", – похвалил собрата по несчастью актер.Напомним, что Данила винтервью порталу Sports.ru резко высказался по поводу критики трейлера егофильма "Тренер". Он заявил:"А в России, с***а, сплошнаяненависть и хамство". После этих слов на режиссера обрушился шквал критики.Добавим, что раннее Серебряковпозволил себе сделать оскорбительное заявление в адрес России. Он сказал, вчастности, что национальная идея России заключается в силе, наглостии хамстве. "Если отъехать на 30, 50, 70 километровот Москвы, вы увидите много элементов из 1990годов", – сказал актер в интервью популярному видеоблогеру ЮриюДудю.