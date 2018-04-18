Актер и режиссер Данила Козловский дал откровенное интервью Youtube-каналу
ОМ
Олега Меньшикова. Он ответил на вопросы о недавнем скандале и поддержал
своего коллегу Алексея Серебрякова.
Актер и режиссер Данила Козловский дал откровенное интервью Youtube-каналу
"ОМ"
Олега Меньшикова. Он ответил на вопросы о недавнем скандале и поддержал
своего коллегу Алексея Серебрякова.
Данила охарактеризовал свою популярность с положительной и
отрицательной стороны. Артист признался, что ему нравится зрительская любовь,
цветы и подарки от поклонников. Также Козловский испытывает негативные эмоции,
когда его публичные высказывания некорректно интерпретируются в масс-медиа.
"Сейчас, когда ты становишься не только артистом, но и
режиссером, когда даешь публичные интервью, когда могут вырвать из контекста
твою фразу, перевернуть ее, сделать из этого скандал, тут ты уже начинаешь
понимать, что это тоже особенность публичности", – сказал он.
Рассказывая о скандале, который еще совсем недавно жарко обсуждали
в Сети, Козловский вспомнил своего коллегу Серебрякова, который ранее попал в такую же ситуацию.
"Я убежден, что тот же самый Алексей Серебряков —
патриот своей страны. И мне кажется, что люди, которые не стесняются говорить о
своих болячках или о каких-то недостатках – это не отсутствие патриотизма. Надо
говорить о том, что у нас вот так вот, давайте попробуем по-другому. Это
нормально", – похвалил собрата по несчастью актер.
Напомним, что Данила в
интервью порталу Sports.ru резко высказался по поводу критики трейлера его
фильма "Тренер". Он заявил:"А в России, с***а, сплошная
ненависть и хамство". После этих слов на режиссера обрушился шквал критики.
Добавим, что раннее Серебряков
позволил себе сделать оскорбительное заявление в адрес России. Он сказал, в
частности, что национальная идея России заключается в силе, наглости
и хамстве. "Если отъехать на 30, 50, 70 километров
от Москвы, вы увидите много элементов из 1990
годов", – сказал актер в интервью популярному видеоблогеру Юрию
Дудю.