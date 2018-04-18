Актер в восторге от тела взрослого коллеги. И уверяет, что тоже будет работать над собой.

Актер в восторге от тела взрослого коллеги. И уверяет, что тоже будет работать над собой.Уже три года длится роман актера Данилы Козловского Ольги Зуевой. Их первый совместный выход в свет состоялся в марте 2015-го на премьере фильма "Духless-2". "Оля мудрее и умнее. Она обладает этими важными качествами… А если есть какой-то внутренний сговор и взаимное уважение, то любые трения довольно легко нейтрализовать, – рассказал о подруге актер. – Меня в ней привлекают независимость, ум, женственность и нежность. При этом она сильный человек, современно мыслит – Оля ведь во многом воспитана на Западе, на тех представлениях и идеалах. Но в то же время она не боится быть ранимой и не стесняется быть женщиной, когда это нужно".Стоит заметить, что многим поклонникам актера его герлфренд не нравится. В комментариях под снимками в социальных сетях ее часто обзывают "Тощей" и "Доска". Интересно, что сам Данила свое тело тоже не считает совершенным, но хочется "вернуться в более-менее вменяемую форму". А вот чье тело ему нравится, так это худрка театра имени Ермоловой. Меньшикову хотя и 57 лет, но выглядит он феноменально. "Олег Евгеньевич в прекрасной физической форме. Каждый понедельник и четверг он со своими актерами Театра Ермоловой с Евгением Каменковичем (театральный режиссер – Прим. ред.) играет в футбол. Я с ними в одной команде", – улыбается Козловский.Только на футбол да на съемки убегает он от невесты. и то, что они оба – творческие люди, Данилу не смущает. "В первую очередь должно быть интересно с человеком и не важно, в какой он профессии. Просто у нас с Олей так совпало. Наверное, тем для общения чуть больше, но, с другой стороны, работая в одной профессии, у каждого возникает своя точка зрения, которая у нас может расходиться – соответственно могут быть трения и споры", – цитирует актера