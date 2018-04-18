Урегулирование проблем Донбасса возможно лишь путем выполнения минских договоренностей, но Киев их блокирует. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Урегулирование проблем Донбасса возможно лишь путем выполнения минских договоренностей, но Киев их блокирует. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как напоминает РИА Новости, глава МВД Украины Арсен Аваков накануне обсудил с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом пошаговый план взятия Донбасса и Крыма под контроль Киева.Аваков убежден, что Киеву необходимо возвращать себе контроль над Донбассом поэтапно, а реинтегрировать сразу всю территорию региона невозможно.