Российскому тяжелому атомному ракетному крейсеру Петр Великий сегодня исполнилось 20 лет. Празднование юбилея запланировано на ближайшую субботу. Корабль украсят сигнальными флагами, на палубе пройдут торжественное построение и митинг. В нем примут участие ветераны крейсера, командование Северного флота и руководство Мурманской области.

Российскому тяжелому атомному ракетному крейсеру "Петр Великий" сегодня исполнилось 20 лет. Празднование юбилея запланировано на ближайшую субботу. Корабль украсят сигнальными флагами, на палубе пройдут торжественное построение и митинг. В нем примут участие ветераны крейсера, командование Северного флота и руководство Мурманской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Флагман Северного флота "Петр Великий" – единственный действующий ракетный крейсер проекта "Орлан". Его размеры впечатляют: длина – 251 метр, ширина – 28 метров, а водоизмещение превышает 24 тысячи тонн. Крупнее только атомные авианосцы.Основная задача крейсера – уничтожение целых групп кораблей, например, авианосцев вместе со всей их свитой. По мнению специалистов, подобраться к ним ближе, чем на 500 километров практически невозможно. Поэтому "Петра Великого" вооружили 20 ракетами комплекса "Гранит". Их радиус действия около 600 километров.Но это не главная особенность оружия. Гораздо важнее, что отечественные инженеры наделили противокорабельные ракеты почти искусственным интеллектом. Несколько "Гранитов" способны действовать вместе. Они определяют, что за типы и классы кораблей надо уничтожить, чем они опасны. После распределяются по ним, чтобы не тратить по две ракеты на одну цель. Комплекс учитывает даже построение противника: морской конвой, авианосная группа или десант. Исходя из всего этого "Граниты" выбирают оптимальную тактику атаки.Российские военные подсчитали, что за время службы "Петр Великий" прошел более 200 тысяч морских миль, то есть свыше 370 тысяч километров. С 2013 по 2014 год ракетный крейсер участвовал в операции по вывозу и уничтожению химического оружия Сирии. А через два года защищал авианосец "Адмирал Кузнецов" пока его палубные самолеты наносили удары по террористам в Арабской Республике.