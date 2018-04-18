На московском стадионе Открытие Арена завершился второй полуфинальный матч футбольного Кубка России. Действующий чемпион России Спартак принимал соперников из Ленинградской области – клуб Тосно. Игра получилась весьма напряженной и завершилась победой гостей в серии пенальти – 1:1 (5:4).

На московском стадионе "Открытие Арена" завершился второй полуфинальный матч футбольного Кубка России. Действующий чемпион России "Спартак" принимал соперников из Ленинградской области – клуб "Тосно". Игра получилась весьма напряженной и завершилась победой гостей в серии пенальти – 1:1 (5:4).При этом "Тосно", который в конце марта проиграл здесь же встречу чемпионата страны (1:2), явно извлек из того поражения уроки. Гости вышли на кубковую игру с хорошим настроем и в первом тайме не дали "Спартаку" возможности создать хотя бы полу-момент.Правда, вторая половина встречи началась с затяжного штурма хозяев и на 68-й минуте Зе Луиш забил гол. После этого "красно-белые" несколько ослабили давление на ворота гостей, но все же имели преимущество. Матч катился к минимальной победе хозяев и, кажется, они сами слишком уверовали в то, что одного мяча им хватит. Но на 88-й минуте Галиулин счет сравнял.Этот не вполне логичный гол перевел игру в дополнительное время, которое проходило в осторожной борьбе с обеих сторон: команды набегались и, скорее, хотели не пропустить, чем забить. На последней минуте хороший момент не использовал Глушаков. Логично, что овертайм перешел в серию пенальти. А в ней гости оказались искушеннее, причем решающий промах допустил... Глушаков."Тосно" впервые в истории вышел в финал второго по значимости национального турнира: ранее выше 1/4 команда не поднималась. Свой путь в финал футболисты из Ленобласти начали с победы над "Тюменью" (2:1), затем в серии пенальти обыграли "Томь" (0:0 и 6:5), а в четвертьфинале одолели "Луч-Энергию" (2:1). И вот гостевая победа над чемпионами страны, пускай и снова в серии 11-метровых. В финале "Тосно" сыграет с курским "Аваангардом".