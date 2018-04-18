В Курске на стадионе Трудовые резервы прошел первый полуфинальный матч футбольного Кубка России. В нем встречались два клуба Футбольной национальной лиги – местный Авангард и ярославский Шинник. Победу с минимальным счетом 1:0 одержали хозяева поля.

В Курске на стадионе "Трудовые резервы" прошел первый полуфинальный матч футбольного Кубка России. В нем встречались два клуба Футбольной национальной лиги – местный "Авангард" и ярославский "Шинник". Победу с минимальным счетом 1:0 одержали хозяева поля.Матч проходил буквально через месяц после предыдущей очной встречи двух команды в рамках ФНЛ. Тогда "Шинник" в гостях сумел выиграть со счетом 2:1. Ярославцы идут чуть выше соперника в таблице второго российского дивизиона, но обе команды находятся в середине турнирной таблицы. И в кубковой игре курчане сумели победить и взять реванш за недавнее поражение.Единственный гол на 79-й минуте забил Киреев. До этого и после на поле шла примерно равная борьба без значительных шансов. Немудрено, что все решил один гол. "Шинник" пропустив, пытался устроить финишный спурт, но у него ничего не вышло."Авангард" впервые в истории забрался так далеко во втором по значимости национальном турнире. Свой путь в финал курчане начали с победы над "Динамо" (Брянск) – 1:0. Ключевой для "Авангарда" стала домашняя победа в 1/16 финала над ЦСКА (1:0). Затем были побиты "Тамбов" (2:0) и пермский "Амкар" (0:0 и 7:6 по пенальти). В финале "Авангард" сыграет с победителем пары "Спартак" (Москва) – "Тосно".