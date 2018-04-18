Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, взявшая карьерную паузу в связи с рождением дочери, возвращается на помост. 23-летняя лидер российской женской сборной по спортивной гимнастике примет участие в чемпионате России, который стартует в Казани.

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, взявшая карьерную паузу в связи с рождением дочери, возвращается на помост. 23-летняя лидер российской женской сборной по спортивной гимнастике примет участие в чемпионате России, который стартует в Казани.Впервые за долгое время чемпионат России должен привлечь большое внимание со стороны болельщиков. Именно этот турнир станет первым испытанием для вернувшейся в спорт Мустафиной. Уже сейчас нет сомнений в том, что она изрядно потреплет нервы своим конкурентам. "Алия будет выступать сейчас на чемпионате, по всей вероятности, в многоборье. Такое впечатление, что она в лучшие годы свои не тренировалась, как сейчас", – заявила тренер Валентина Родионенко.Сама Мустафина никаких определенных задач перед собой не ставит, пишет РИА Новости. Ее основная цель – вспомнить, что такое соревновательный помост, и войти в рабочий ритм при подготовке к чемпионату Европы. "Очень хорошо, что у меня есть возможность выступить на этих соревнованиях, зная, что они ни к чему не обязывают. Мне это интересно и с точки зрения психологии: посмотреть, стала ли другой голова. Страшно", – призналась гимнастка.Также Мустафина назвала чемпионат России в Казани самым важным для нее жизненным этапом. "После родов что-то должно измениться. Этот чемпионат России будет для меня самым необычным, самым важным стартом. Единственный старт для меня, от которого сейчас тяжело чего-то ожидать", – сказала спортсменка.Более того, Алия не ставит перед собой моральный выбор между работой и семьей. "Дети при желании никогда не помешают вашей карьере. Все это можно соединять, было бы желание", – убеждена она.Стоит отметить, что предстоящий турнир примечателен не только громким возвращением Мустафиной. В чемпионате России будет участвовать двукратная чемпионка мира Виктория Комова. Любители спортивной гимнастики прекрасно помнят, что 23-летняя спортсменка была близка к завершению карьеры, но затем снова вернулась в строй.