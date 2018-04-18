На выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге представили модель стоячих мест для самолетов. С 2010 года разрабатывала их дизайн одна из итальянских фирм. Производители отметили, что подобные кресла позволят уплотнить рассадку. Стоячими местами уже заинтересовались некоторые лоукостеры.

На выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге была представлена усовершенствованная модель стоячих мест для самолетов. Как пишет The Telegraph, с 2010 года разрабатывала их дизайн одна из итальянских фирм.Производители отметили, что подобные "кресла" позволят "уплотнить рассадку", поскольку они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20 процентов.Ожидается, что такие "кресла" будут пользоваться спросом у авиакомпаний, которые совершают перелеты на небольшие расстояния, а также у бюджетных авиаперевозчиков.Как пишет Газета.Ru, этими "стоячими креслами" уже заинтересовалась колумбийская авиакомпания и ирландский лоукостер.Ранее сообщалось, что в компании Airbus разработали проект спален, игровых комнат и конференц-залов, которые будут расположены в грузовых отсеках самолетов.