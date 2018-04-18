Во Владимире прошли региональные соревнования, посвященные 45-летию отрядов юных инспекторов движения.

Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации и 45-летие отрядов юных инспекторов движения стали главными темами ежегодных региональных соревнований по прикладным видам спорта «Учиться на 5, трудиться на 5, родную страну на 5 защищать!», которые прошли 13 апреля в «Юношеской автомобильной школе».Приветствовали ребят представители образования региона, Российского союза спасателей и Госавтоинспекции области.Хорошая погода и желание победить собрало в этом году 42 команды из 15 районов Владимирской области. Ребята на этапе "Автоэстафета" состязались в управлении транспортным средством и решении билетов по Правилам дорожного движения. На комплексной эстафете им предстояло продемонстрировать свою физическую подготовку, умение стрелять из пневматического оружия, знание дорожных знаков и состав автомобильной аптечки. Найти решения в экстренных ситуациях им предстояло на этапе «Безопасный мир».Инспекторы Российского союза спасателей провели мастер-классы для участников по использованию оборудования, которое применяется в экстремальных ситуациях. Директор ЮАШ провела открытый урок с помощью оборудования «Лаборатории безопасности».В этом году лучше всего подготовились ребята из «Красногорбатской школы» Селивановского района, которые заняли 1-е места во всех возрастных категориях. Вторые и третьи места разделили учащиеся из «Великодворской школы» Гусь-Хрустального района, школы № 10 города Коврова, школы №1 города Гусь-Хрустальный, Кадетского корпуса города Радужный и школы № 6 города Кольчугино.Самые подготовленные водители приехали на соревнования из города Гороховец (школа №1) и «Стародворской средней школы» Суздальского района, став победителями на автоэстафете.Весь комплекс знаний, умений и навыков показали победители комплексной эстафеты – воспитанники ЮАШ города Владимир.Одним из самых интересных стал этап под названием «Жизнь – это я, это мы с тобой!», где ребята в творческой форме рассказывали о своих добрых делах. Помощь ветеранам, благоустройство города, забота о животных и многое другое продемонстрировали дети в презентациях, песнях и стихотворениях. Самые запоминающиеся и значимые дела были у ребят из городов Гусь-Хрустальный, Собинка и Владимир.