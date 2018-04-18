Казалось бы, что безумные инициативы украинских чиновников имеют хоть малую каплю здравого смысла. Но, похоже, все очень непросто: премьер страны Владимир Гройсман решил показать себя во всей красе и выступил с поистине безумным предложением.

Казалось бы, что безумные инициативы украинских чиновниковимеют хоть малую каплю здравого смысла. Но, похоже, все очень непросто: премьерстраны Владимир Гройсман решил показать себя во всей красе и выступил с поистинебезумным предложением.Глава правительства поручил своим подчиненным проработатьвопрос об отмене желтого сигнала светофора. Как написал у себя в Facebook замминистраинфраструктуры Юрий Лавренюк, анализ последних резонансных ДТП показал, что онисвязаны с проездом на желтый."Многие страны в мире отказываются от желтого сигналасветофора, должен быть только красный и зеленый, и самая жесткаяответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал", – добавилЛавренюк.Традиционные светофоры, используемые во всех странах мира наавтомобильных дорогах, состоят из трех секций с сигналами красного, желтого изеленого цветов. Существуют светофоры из двух секций – краснойи зеленой, они обычно устанавливаются на пунктах, где пропуск автомобилейпроизводится в индивидуальном порядке, например, на пограничных переходах, привъезде или выезде с автостоянки, охраняемой территории. На регулируемыхпешеходных переходах также могут использоваться светофоры из двух сигналов.Установка же таких устройств на дорогах с интенсивнымдвижением вряд ли снизит аварийность, утверждают эксперты. Скорее, наоборот,ведь водителям придется привыкать к нововведению, что неминуемо отразится наскорости их реакции.Премьер Украины не случайно обратился к теме безопасности надорогах. Накануне, 17 апреля в Кривом Роге произошла серьезная авария сучастием автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля. Девять человек погиблии 21 пострадал. По данным украинских СМИ со ссылкой на очевидцев, водительлегковушки проезжал перекресток на желтый сигнал светофора.