Казалось бы, что безумные инициативы украинских чиновников
имеют хоть малую каплю здравого смысла. Но, похоже, все очень непросто: премьер
страны Владимир Гройсман решил показать себя во всей красе и выступил с поистине
безумным предложением.
Казалось бы, что безумные инициативы украинских чиновников
имеют хоть малую каплю здравого смысла. Но, похоже, все очень непросто: премьер
страны Владимир Гройсман решил показать себя во всей красе и выступил с поистине
безумным предложением.
Глава правительства поручил своим подчиненным проработать
вопрос об отмене желтого сигнала светофора. Как написал у себя в Facebook замминистра
инфраструктуры Юрий Лавренюк, анализ последних резонансных ДТП показал, что они
связаны с проездом на желтый.
"Многие страны в мире отказываются от желтого сигнала
светофора, должен быть только красный и зеленый, и самая жесткая
ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал", – добавил
Лавренюк.
Традиционные светофоры, используемые во всех странах мира на
автомобильных дорогах, состоят из трех секций с сигналами красного, желтого и
зеленого цветов. Существуют светофоры из двух секций – красной
и зеленой, они обычно устанавливаются на пунктах, где пропуск автомобилей
производится в индивидуальном порядке, например, на пограничных переходах, при
въезде или выезде с автостоянки, охраняемой территории. На регулируемых
пешеходных переходах также могут использоваться светофоры из двух сигналов.
Установка же таких устройств на дорогах с интенсивным
движением вряд ли снизит аварийность, утверждают эксперты. Скорее, наоборот,
ведь водителям придется привыкать к нововведению, что неминуемо отразится на
скорости их реакции.
Премьер Украины не случайно обратился к теме безопасности на
дорогах. Накануне, 17 апреля в Кривом Роге произошла серьезная авария с
участием автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля. Девять человек погибли
и 21 пострадал. По данным украинских СМИ со ссылкой на очевидцев, водитель
легковушки проезжал перекресток на желтый сигнал светофора.